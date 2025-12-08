DKTörökországminiszterelnökEurópaTiszamigráns

A DK és a Tisza Brüsszelen keresztül migránsokat akar hozni a magyarok nyakára

Brüsszel újabb nyomásgyakorlási hullámot indított Magyarország ellen – jelentette ki a miniszterelnök a Törökországból hazatérő gépen, ahol arról beszélt: miközben hazánk megvédi Európa határait, naponta egymillió eurós büntetést fizettetnek velünk, és most már azt is elvárnák, hogy befogadjunk más országok helyett migránsokat, vagy fizessünk a helyettük végzett határvédelemért. Orbán Viktor szerint ez „az abszurd abszurdja”, amelyet Magyarország nem fog teljesíteni – szégyennek nevezve, hogy a DK és a Tisza támogatja Brüsszel terveit.

2025. 12. 08. 23:42
Afrikából Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek csónakjukon a spanyol tengeri mentőszolgálat hajójának kíséretében a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvő La Restinga kikötőjébe 2025. november 16-án Fotó: Gelmert Finol Forrás: MTI/EPA/EFE
Beszéltünk Washingtonról, Moszkváról, Isztambulról, viszont van még egy Brüsszel – mondta Bohár Dániel a miniszterelnöknek a Törökországból hazafelé tartó repülőúton.

„Megbüntetnek bennünket, mert nem engedjük be a migránsokat, minden nap egymillió eurót fizetünk. Most még ezen kívül fogadjunk be migránsokat más országokból, akik nem voltak elég erősek, hogy megvédjék magukat, ha azt nem tesszük, meg fizessünk nekik”
„Megbüntetnek bennünket, mert nem engedjük be a migránsokat, minden nap egymillió eurót fizetünk. Most még ezen kívül fogadjunk be migránsokat más országokból, akik nem voltak elég erősek, hogy megvédjék magukat, ha azt nem tesszük, meg fizessünk nekik” Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ezek voltak a könnyű esetek. Most jön a nehéz, ahol a barátaink vannak, ha szabad úgy fogalmaznom, hogy hivatalos barátaink vannak, ez maga az Európai Unió, ahol csak kétségbeejtő dolgok történnek. Tehát a versenyképesség az zuhan, a migrációs ügyet képtelenek kezelni és Magyarországgal szembeni ellenszenv pedig nem lankad, mert mi versenyképesek vagyunk, meg tudjuk kezelni a migrációs válságot is úgy, hogy másképp csináljuk, mint ők

 – reagált a miniszterelnök. „Magyarország az élő példa arra, hogy ha nem úgy vezetnék az Uniót, ahogy vezetik, még akár sikeresek is lehetnének, hiszen ami nekünk sikerült, az nekik is sikerülhetne. Mai napon is még itt voltunk a törököknél, egy vérlázító döntés született. Ugye ez a migrációs paktum lépésről lépésre, eleméről elemére elkezd működni vagy hatályba lép, és most bejelentették, hogy vagy befogadunk menekülteket vagy migránsokat, vagy fizetünk a migránsokért azoknak, ahol nem tudják megvédeni a határaikat olyan országoknak” – tette hozzá.

Tehát nem elég, hogy mi megvédjük magunkat, ez pénzbe kerül. Megvédjük Európát, ez is pénzbe kerül. Megbüntetnek bennünket, mert nem engedjük be a migránsokat, minden nap egymillió eurót fizetünk. Most még ezen kívül fogadjunk be migránsokat más országokból, akik nem voltak elég erősek, hogy megvédjék magukat, ha azt nem tesszük, meg fizessünk nekik

 – magyarázta. „Az abszurd abszurdja, ami itt zajlik, nem is fogunk ennek eleget tenni. Szégyen és gyalázat egyébként, hogy a DK meg a Tisza Brüsszelt ebben támogatja, és a DK meg a Tisza Brüsszelen keresztül migránsokat akar hozni a magyarok nyakára” – fogalmazott.

„Azt hiszem, hogy erről még a jövőben fogunk beszélni” – szólt közbe a riporter. „Jövő héten is lesz egy érdekes kirándulásunk” – zárta a miniszterelnök.

Borítókép: Afrikából Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek csónakjukon a spanyol tengeri mentőszolgálat hajójának kíséretében a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvő La Restinga kikötőjébe 2025. november 16-án (Fotó: MTI/EPA/EFE)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

