Orbán Viktor isztambuli tárgyalása képekben

A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg néhány képet az isztambuli tárgyalásról. Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt ma.
A megbeszélésen a gazdasági kapcsolatok mellett előkerült a béke, a migráció és az energetika kérdése is. Ennek kapcsán Orbán Viktor korábban hangsúlyozta, hogy három lépésben sikerült biztosítani hazánk energiaellátását.
A miniszterelnök kiemelte, hogy Washingtonban sikerült a szankciók alóli mentességet, Moszkvában a további szállításokat, Isztambulban pedig ezek eljuttatását letárgyalni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!