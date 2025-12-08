Orbán Viktor isztambuli tárgyalása képekben

Orbán ViktorTörökországIsztambul

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett. Orbán Viktor fotókat osztott meg az isztambuli tárgyalásról, amelyen sikerült hazánk energiaellátást biztosítani.

2025. 12. 08. 21:47
Fotó: HANDOUT Forrás: TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg néhány képet az isztambuli tárgyalásról. Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt ma. 

Orbán Viktor Isztambulban tárgyalt a török elnökkel
Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

A megbeszélésen a gazdasági kapcsolatok mellett előkerült a béke, a migráció és az energetika kérdése is. Ennek kapcsán Orbán Viktor korábban hangsúlyozta, hogy három lépésben sikerült biztosítani hazánk energiaellátását. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy Washingtonban sikerült a szankciók alóli mentességet, Moszkvában a további szállításokat, Isztambulban pedig ezek eljuttatását letárgyalni. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)

 

