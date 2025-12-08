Orbán Viktor: A migráció kérdése az áprilisi választás fontos kérdése lesz

Megjegyezte azt is, nemcsak a délről jövőkkel szemben kellene védekezni, hanem „a nyakunkba küldik őket” nyugatról. „Én mondtam már korábban is, hogy a következő nemzedéknek a nagy kérdése az lesz, hogy hogyan tudja magát megvédeni majd a nyugatra bejutott és onnan egyszer majd Magyarország felé igyekvő migránsoktól, tehát hogyan kell védeni a nyugati határokat. Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívás elé fogja állítani a gyerekeinket, de ez majd az ő dolguk lesz”.

Kifejtette, hogy ennek az előszelét látja most, még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket.

És ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell

– hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, ez egy új fejezet, és nagyon sajnálta, hogy ebben nincs nemzeti egység. „A DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta, és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra, ez mindent új színben tüntet föl, a választások is egy új felhangot kaptak” – mondta.