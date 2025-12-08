Orbán Viktorjogszabálymigrációs paktummigráns

Orbán Viktor: A migráció kérdése az áprilisi választás fontos kérdése lesz

A migráció kérdése az áprilisi választás fontos kérdése lesz. „Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését és beengedik nyugatról a migránsokat” – reagált Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának Isztambulból Budapestre tartva a repülőn a hétfőn elfogadott új brüsszeli migrációs szabályokról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 23:10
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Orbán Viktor néhány órával korábban a Facebookon azt írta, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. Lázadás indul! Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, a miniszterelnök leszögezte, „Itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt”.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket, ez volt. Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk. Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket – amúgy abszurd –, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót. Ez is volt már. De ez mind délről jön

– sorolta. Hozzátette, hogy ami most történt, az nyugatról támad, ami teljesen új fejezet a migráció történetében. „Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. Azt döntötte az Unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat” – mondta.

Megjegyezte azt is, nemcsak a délről jövőkkel szemben kellene védekezni, hanem „a nyakunkba küldik őket” nyugatról. „Én mondtam már korábban is, hogy a következő nemzedéknek a nagy kérdése az lesz, hogy hogyan tudja magát megvédeni majd a nyugatra bejutott és onnan egyszer majd Magyarország felé igyekvő migránsoktól, tehát hogyan kell védeni a nyugati határokat. Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívás elé fogja állítani a gyerekeinket, de ez majd az ő dolguk lesz”.

Kifejtette, hogy ennek az előszelét látja most, még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket. 

És ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell

 – hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, ez egy új fejezet, és nagyon sajnálta, hogy ebben nincs nemzeti egység. „A DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta, és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra, ez mindent új színben tüntet föl, a választások is egy új felhangot kaptak” – mondta.

A migránsok számára és a büntetés összegére vonatkozó kérdésre azt mondta, „össze-vissza vannak a számok, de a lényeg az az, hogy ezekről a számokról, hogy mikor mennyi migránst kell befogadni, mennyit küldenek ránk, erről egyedileg dönt mindig a bizottság. Én azért nem szavaztam meg, Magyarország azért nem támogatta a migrációs paktumot, mert mondtuk, hogy ez fog bekövetkezni”.

Az Unió azt fogja mondani, hogy migrációs veszélyhelyzet van, évek óta az van, erre hivatkozva ez a jogszabály megadja neki a jogot, hogy ő döntsön, tehát nem Magyarország dönt arról, hogy beenged-e, befogad-e migránsokat, hanem Brüsszel fog erről dönteni, és ezt ki is kényszerítheti pénzbüntetéssel – mutatott rá. Orbán Viktor leszögezte, 

ezért mondtunk nemet a migrációs paktumra és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szemben álló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a migrációs paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre. Ellen fogunk állni..

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

