Orbán Viktor: A migráció kérdése az áprilisi választás fontos kérdése lesz

Orbán Viktor néhány órával korábban a Facebookon azt írta, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. Lázadás indul! Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, a miniszterelnök leszögezte, „Itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt”.
Volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket, ez volt. Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk. Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket – amúgy abszurd –, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót. Ez is volt már. De ez mind délről jön
– sorolta. Hozzátette, hogy ami most történt, az nyugatról támad, ami teljesen új fejezet a migráció történetében. „Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. Azt döntötte az Unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat” – mondta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!