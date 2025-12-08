Több fontos részlet is kiderült a törökországi tárgyalásról – hazafelé a repülőn nyilatkozott a miniszterelnök 

A miniszterelnök már hazafelé tartva jelentkezett be a repülőgép fedélzetéről. Orbán Viktor szerint Isztambulban sikerült garanciákat kapni Törökországtól arra, hogy az orosz földgáz eljut hazánkba.
A miniszterelnök a videó elején kérdésre válaszolva elmondta, nem okozott meglepetést Erdogan, ő nem az a fajta ember. A tárgyalások kapcsán arról beszélt, hogy simán mentek a dolgok, sikerül energetikai kérdésekben egyeztetni és garanciákat is kapott arra, hogy az orosz földgáz eljut hazánkba.
