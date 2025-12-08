Orbán ViktorTörökországIsztambul

Több fontos részlet is kiderült a törökországi tárgyalásról – hazafelé a repülőn nyilatkozott a miniszterelnök 

A miniszterelnök már hazafelé tart Isztambulból, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt. Orbán Viktor a megbeszélés kapcsán hangsúlyozta, hogy sikerült garanciákat kapni a földgáz szállítása kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 21:56
Fotó: HANDOUT Forrás: TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI
A miniszterelnök már hazafelé tartva jelentkezett be a repülőgép fedélzetéről. Orbán Viktor szerint Isztambulban sikerült garanciákat kapni Törökországtól arra, hogy az orosz földgáz eljut hazánkba. 

Orbán Viktor szerint a török elnök nem okozott meglepetést
Fotó: HANDOUT / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI

A miniszterelnök a videó elején kérdésre válaszolva elmondta, nem okozott meglepetést Erdogan, ő nem az a fajta ember. A tárgyalások kapcsán arról beszélt, hogy simán mentek a dolgok, sikerül energetikai kérdésekben egyeztetni és garanciákat is kapott arra, hogy az orosz földgáz eljut hazánkba. 

@viktor_a_tiktokon Eredményes török-magyar, de azért itthon a legjobb. ❤️🤍💚 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #RecepTayyipErdogan ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A gép fedélzetén a miniszterelnök mellett utazott több kormánytag is, akiknek mindegyike megosztotta gondolatait az útról. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint kiváló volt a hangulat és remek eredmények születtek. 

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter örömének adott hangot, miután a török családügyi miniszter még az elnök előtt is dicsérte a magyar családpolitikát. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig kiemelte, hogy Törökország egy óriási katonai hatalom, óriási védelmi iparral, a bizalmi viszonynak hála pedig ebből komolyan építkezhet mind a két fél. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

