Orbán Viktor Isztambulban: Törökországgal együtt a béke táborához tartozunk

Fontos gazdasági áttörések a magyar-török kapcsolatokban. A magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú országban tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 16:29
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fo
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Washington és Moszkva után Törökországba utazott. A kormányfő gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban Recep Tayyip Erdogan elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Recep Tayyip Erdogan felszólalásában hangsúlyozta, hogy a két ország rengeteg lépést tett meg a kiemelt stratégia partnerség felé vezető úton. A török elnök felidézte, hogy 2009-ben Orbán Viktor első látogatása óta sok minden változott, de a jó kapcsolat továbbra is megmaradt. 

A török elnök ennek kapcsán megemlítette, hogy legutóbb Budapesten rendezték meg a türk Államok Szervezetének nem hivatalos csúcstalálkozóján. 

Ahogy áttekintem a török-magyar kapcsolatokat el kell mondjam, hogy a közlekedés, turizmus, védelmi ipar, kultúra és gazdaság területén is kiváló együttműködéseink vannak, amelyeket kiszélesítünk a jövőben 

– hangsúlyozta Erdogan.

A hatmilliárd dolláros kereskedelmi volument már majdnem elértük és erős potenciált rejt még ez a terület, így ezt 10 milliárd dollárra kívánjuk emelni – hangsúlyozta a török elnök, aki egyúttal elmondta, hogy a védelmi ipar területén konkrét projektekről is beszéltek a miniszterelnökkel. Erdogan egyúttal elmondta, hogy Törökország továbbra is csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, ebben pedig továbbra is számít hazánk segítségére. 

Erdogan egyúttal elmondta: Törökország is a hosszútávú békében érdekelt az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán, csak úgy mint Magyarország.  

Orbán Viktor: Törökország és Magyarország a béke pártján áll

Orbán Viktor felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Törökország és Magyarország közötti együttműködést történelmi távlatok segítségével lehet megérteni. Magyarország nyugaton van, de egyedül áll nyugaton – hangsúlyozta a miniszterelnök, valamint hozzátette, hogy Európában három kultúra van, van egy germán, van egy szláv és van egy latin világ azonban Magyarország egyik sem. 

Mi a rokonainkat keleten hagytuk – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ennek kapcsán újra hangsúlyozta, hogy hazánk számára óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk. A miniszterelnök ennek kapcsán elmondta, hogy 2010 után folyamatosan erősödtek a magyar együttműködések a török világgal. 

Amikor először tárgyaltam Erdogan elnökkel akkor a török-magyar kereskedelmi forgalom 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat 

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

A migráció kérdésére rátérve Orbán Viktor háláját fejezte ki a török elnöknek, hiszen ha „Törökország nem védené Európát és annak déli szélét, akkor Európa ma már élhetetlen lenne”. 

Minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel és több mint 3 millió migráns él itt Törökországban. Elnök úr, Magyarország nevében tisztelettel megköszönjük önnek, hogy segítséget nyújt nekünk, hogy ez a modern civilizációs fejlemény ez ne söpörjön el bennünket. Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökországnak ezt az erőfeszítését Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

– emelte ki Orbán.

A miniszterelnök egyúttal üdvözölte, hogy Törökország és Magyarország együtt áll a béke pártján. 

Elmondta, hogy energetikai kérdésekről is tárgyalt a török elnökkel. Ennek kapcsán Orbán Viktor közölte, hogy Washingtonban megállapodás született a szankciók alóli mentességről, Moszkvában a kőolaj és földgáz szállítások folytatásáról, Isztambulban pedig arról, hogy Törökország biztosítja az útvonalat ezekhez a szállításokhoz. 

Ennek okán Orbán Viktor ismét háláját fejezte ki a török elnöknek. 

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


 

