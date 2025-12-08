Orbán Viktor Isztambulban: Törökországgal együtt a béke táborához tartozunk

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Washington és Moszkva után Törökországba utazott. A kormányfő gazdasági és politikai tárgyalásokat folytatott a NATO tagállamban Recep Tayyip Erdogan elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) év végi üzleti eseményén, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában 2025. december 5-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Recep Tayyip Erdogan felszólalásában hangsúlyozta, hogy a két ország rengeteg lépést tett meg a kiemelt stratégia partnerség felé vezető úton. A török elnök felidézte, hogy 2009-ben Orbán Viktor első látogatása óta sok minden változott, de a jó kapcsolat továbbra is megmaradt.

A török elnök ennek kapcsán megemlítette, hogy legutóbb Budapesten rendezték meg a türk Államok Szervezetének nem hivatalos csúcstalálkozóján.

Ahogy áttekintem a török-magyar kapcsolatokat el kell mondjam, hogy a közlekedés, turizmus, védelmi ipar, kultúra és gazdaság területén is kiváló együttműködéseink vannak, amelyeket kiszélesítünk a jövőben

– hangsúlyozta Erdogan.

A hatmilliárd dolláros kereskedelmi volument már majdnem elértük és erős potenciált rejt még ez a terület, így ezt 10 milliárd dollárra kívánjuk emelni – hangsúlyozta a török elnök, aki egyúttal elmondta, hogy a védelmi ipar területén konkrét projektekről is beszéltek a miniszterelnökkel. Erdogan egyúttal elmondta, hogy Törökország továbbra is csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, ebben pedig továbbra is számít hazánk segítségére.

Erdogan egyúttal elmondta: Törökország is a hosszútávú békében érdekelt az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán, csak úgy mint Magyarország.

Orbán Viktor: Törökország és Magyarország a béke pártján áll

Orbán Viktor felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Törökország és Magyarország közötti együttműködést történelmi távlatok segítségével lehet megérteni. Magyarország nyugaton van, de egyedül áll nyugaton – hangsúlyozta a miniszterelnök, valamint hozzátette, hogy Európában három kultúra van, van egy germán, van egy szláv és van egy latin világ azonban Magyarország egyik sem.

Mi a rokonainkat keleten hagytuk – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ennek kapcsán újra hangsúlyozta, hogy hazánk számára óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk. A miniszterelnök ennek kapcsán elmondta, hogy 2010 után folyamatosan erősödtek a magyar együttműködések a török világgal.

Amikor először tárgyaltam Erdogan elnökkel akkor a török-magyar kereskedelmi forgalom 2,5 milliárd dollár volt. Most majdnem hat

– hangsúlyozta a miniszterelnök.