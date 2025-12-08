Orbán Viktor műhelytitkai + videó

Orbán ViktorRecel Tayyip ErdoganIsztambul

A miniszterelnök Recep Tayyip Erdogannal tárgyal. Orbán Viktor a török elnökhöz tartva az autóban osztott meg néhány műhelytitkot arról, hogy hogyan is készül egy ilyen találkozóra és mire szokott figyelni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 16:21
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A miniszterelnök Isztambulba érkezett, ahol a török elnökkel tárgyal majd. A Recep Tayyip Erdogannal való találkozás előtt Orbán Viktor a kocsiban osztott meg néhány műhelytitkot.

Orbán Viktor elárulta, hogy készül fel az ilyen találkozókra
Orbán Viktor elárulta, hogy készül fel az ilyen találkozókra 
(Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, izgulni már nem szokott, hiszen ez lesz a 32. találkozó a török elnök és közte. „Ilyenkor már nem izgul az ember” – hangsúlyozta Orbán. 

Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy a dolgok egyszerűbbek, mint amilyennek kívülről tűnnek „mindig azt kell csinálni, amit a házigazda csinál, csak egy fél lépéssel mindig lemaradva”. A miniszterelnök egyúttal elmondta, hogy a hosszú évek munkája mellett a külügyminiszter is segít, hiszen minden ilyen találkozó előtt betűről betűre átveszik miről fognak tárgyalni. 

A nagy ügyeket azonban tudni kell séróból – hangsúlyozta Orbán.

A miniszterelnök szerint a mai találkozó nagy ügyei egyértelműen az energia, kereskedelem, béke, migráció. A miniszterelnök ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Törökország jelenleg a legsikeresebb közvetítő a béke terén, ahogy a migráció megállítása terén is elévülhetetlen érdemei vannak Erdogan elnöknek. 

A török elnök ebben az évben is 100 ezer migránst fogott meg, nem engedi ki őket, összességében már hárommillió migráns tartózkodik Törökország területén, ha ezt ő nem tenné, egész Európa úszna a menekültáradatban 

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor egyúttal elmondta: Erdogan régi vágású úriember, akihez higgadt okfejtés, türelem és tisztelet szükséges. 

 

