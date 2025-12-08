Orbán ViktorTörökországMagyarországgázszállításenergiabiztonság

Orbán Viktor: Brüsszel szankciói ellenére biztosítjuk Magyarország gázellátását + videó

A miniszterelnök diplomácia körútjának Ankara a következő állomása, ahol Recep Tayyip Erdogan elnökkel egyeztet a kormányfő a magyar energiaellátásról. Orbán Viktor a csatornáján világossá tette: Magyarország nem engedi, hogy a háborús szankciók veszélyeztessék a hazai gazdaságot.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 08. 15:12
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor a csatornáján arról számolt be, hogy Törökországba utazott, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytat tárgyalásokat a Magyarországra irányuló földgázszállítás biztosításáról. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Magyarország érdeke mindenek felett

Mint fogalmazott: az amerikai elnökkel már sikerült megállapodni arról, hogy a magyar gázszállításokat nem érintik a szankciók, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pedig abban egyezett meg, hogy továbbra is jut elegendő gáz Magyarország számára.

Most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra

– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy a jelenlegi háborús helyzetben az orosz földgáz csak Törökországon keresztül érkezhet hazánkba.

Orbán Viktor rámutatott:

Idén már hét és félmilliárd köbmétert hoztunk. Jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit.

– összegezte a miniszterelnök. 

Miközben Brüsszel továbbra is a háborús szankciós politikát erőlteti, a magyar kormány a nemzeti érdekeket érvényesítve, kétoldalú megállapodásokkal védi az ország energiaellátását és gazdasági biztonságát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

