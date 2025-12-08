Orbán Viktor a csatornáján arról számolt be, hogy Törökországba utazott, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytat tárgyalásokat a Magyarországra irányuló földgázszállítás biztosításáról.
Orbán Viktor: Brüsszel szankciói ellenére biztosítjuk Magyarország gázellátását + videó
A miniszterelnök diplomácia körútjának Ankara a következő állomása, ahol Recep Tayyip Erdogan elnökkel egyeztet a kormányfő a magyar energiaellátásról. Orbán Viktor a csatornáján világossá tette: Magyarország nem engedi, hogy a háborús szankciók veszélyeztessék a hazai gazdaságot.
Orbán Viktor: Magyarország érdeke mindenek felett
Mint fogalmazott: az amerikai elnökkel már sikerült megállapodni arról, hogy a magyar gázszállításokat nem érintik a szankciók, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pedig abban egyezett meg, hogy továbbra is jut elegendő gáz Magyarország számára.
Most a török elnökkel kell megegyeznem, hogy juttassa el Magyarországra
– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy a jelenlegi háborús helyzetben az orosz földgáz csak Törökországon keresztül érkezhet hazánkba.
Orbán Viktor rámutatott:
Idén már hét és félmilliárd köbmétert hoztunk. Jövőre is így akarjuk megoldani a magyar gazdaság szükségleteit.
– összegezte a miniszterelnök.
Miközben Brüsszel továbbra is a háborús szankciós politikát erőlteti, a magyar kormány a nemzeti érdekeket érvényesítve, kétoldalú megállapodásokkal védi az ország energiaellátását és gazdasági biztonságát.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Szijjártó Péter: Három város a magyar energiabiztonságért
Washington, Moszkva, Isztambul.
Orbán Viktor Isztambulból jelentkezett
A miniszterelnök szerint súlyos témák vannak az asztalon.
Szijjártó Péter: Három város, három megállapodás + videó
A külgazdasági és külügyminiszter Isztambulból jelentkezett.
Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat
A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba.
