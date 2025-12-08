migrációs paktumMagyarországillegális bevádorlás

Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács. Brüsszel a migránsok betelepítésére vagy büntetés fizetésére kényszerítené Magyarországot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 14:00
Migránsok Németországban Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A tagállamok novemberben tartott egyeztetéseken jelezték vállalásaikat, amelyek lehetnek áthelyezések, pénzbeli támogatások vagy más segítségnyújtási formák. Brüsszel tehát a migránsok betelepítésére és még nagyobb büntetésre kényszerítené Magyarországot.

Fotó: Gelmert Finol / MTI/EPA/EFE

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország van a legnagyobb terhelés alatt, így ők részesülhetnek a támogatásból. Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország és Lengyelország a korábbi évek alatt összegződő migrációs terhei miatt részben vagy teljesen csökkentheti hozzájárulását. Magyarország köteles valamelyik szolidaritási lehetőséget vállalni, még akkor is, ha a jogszabályt nem támogatta. Ha a kormány ezt nem teljesíti, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat. 

Amennyiben az Európai Bíróság jogsértést állapít meg, külön eljárásban pénzbírság szabható ki, és ha ezt nem fizetik be, az összeg bármely uniós támogatásból levonható.

 

A tanács a politikai megállapodás után az év végéig fogadja el a végrehajtási határozatot. A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba, és új szabályokat vezet be az uniós menekültügyi rendszer működésére vonatkozóan. Korábban írtunk róla, hogy egész Európa lázad a brüsszeli tervek ellen.

Borítókép: Migránsok Németországban (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

