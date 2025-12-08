Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország van a legnagyobb terhelés alatt, így ők részesülhetnek a támogatásból. Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország és Lengyelország a korábbi évek alatt összegződő migrációs terhei miatt részben vagy teljesen csökkentheti hozzájárulását. Magyarország köteles valamelyik szolidaritási lehetőséget vállalni, még akkor is, ha a jogszabályt nem támogatta. Ha a kormány ezt nem teljesíti, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat.

Amennyiben az Európai Bíróság jogsértést állapít meg, külön eljárásban pénzbírság szabható ki, és ha ezt nem fizetik be, az összeg bármely uniós támogatásból levonható.