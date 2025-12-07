A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Brüsszel a jövő héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.
Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a brüsszeli REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni
Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.
Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is
– hangsúlyozta.
Ezért Szlovákia kormányával közösen - döntést követően azonnal - megsemmisítési indítvánnyal fordulunk az Európai Bírósághoz, s kérni fogjuk a rendelet hatályának felfüggesztését a bírósági eljárás időtartamára
– tette hozzá.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
„Egyesek mesésen gazdagodnak az ukrajnai háborún” + videó
Tucker Carlson Rupert Lowe brit parlamenti képviselővel beszélgetett az orosz–ukrán háború valódi haszonélvezőiről.
Joe Biden nyilvános szereplése ismét kudarcba fulladt
A volt amerikai elnök életműdíjat kapott az LMBTQ-közösségért végzett munkájáért. Köszönőbeszéde furcsán sikerült.
A kultúra és a családpolitika területén is Magyarország szövetségese a Szentszék
A kulturális és innovációs miniszter lapunknak beszámolt arról, hogy XIV. Leó pápával most találkozhatott először az audiencián, akinek megköszönte, hogy a jubileumi évben a magyarok ilyen sok értékes eseménnyel társulhattak a szentévi programsorozathoz.
Peszkov figyelmeztet: az IMF is óva int az orosz vagyon lefoglalásától
Az orosz elnök szóvivője szerint a nyugati intézmények önmagukkal kerültek ellentmondásba.
