Fontos bejelentés érkezett a Paksi Atomerőművel kapcsolatban

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon osztotta meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 10:04
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről Forrás: AFP
Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

