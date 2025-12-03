Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunknak nyilatkozva reagált a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra.
Szijjártó Péter a Magyar Nemzetnek nyilatkozva világos üzenetet küldött Ukrajnának + videó
A tárcavezető felháborítónak nevezte, hogy az ukránok Magyarország energiabiztonságát vették célba. Szijjártó Péter lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a Barátság vezetéket ért támadás ellenére az olajszállítás továbbra is zavartalan, majd figyelmeztetett, hogy Magyarország jelentős mértékben járul hozzá az ukrán energiabiztonsághoz, ezért elvárjuk, hogy a támadásokat is fejezzék be mind Brüsszelben, mind Kijevben.
A miniszter elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát,
hiszen az elmúlt napokban számos támadást indítottak a Barátság kőolajvezeték és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra ellen.
További Külföld híreink
A tárcavezető úgy folytatta, hogy az oroszok ezen támadásoknak egy részét ki tudták védeni, így az olajszállítás továbbra is folyamatos Magyarországra.
Itt a NATO-tanácskozáson mind az ukránok jelenlétében, mind saját NATO-s körben világossá tettem, hogy Magyarország jelentős mértékben járul hozzá az ukrán energiabiztonsághoz, ezért elvárjuk, hogy az energiabiztonságunk elleni fizikai és jogi támadásokat is fejezzék be mind Brüsszelben, mind Kijevben
– emelte ki Szijjártó Péter
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kreml: Nem igaz, hogy az orosz elnök elutasította az amerikai béketervet
Oroszország képviselői készek annyiszor találkozni amerikai kollégáikkal, amennyiszer szükséges a békés rendezés elérése érdekében.
Szijjártó Péter: A NATO európai mainstream tagállamai nem akarnak békét
A külügyminiszter a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése után nyilatkozott Brüsszelben.
Sulyok Tamás szerint a visegrádi csoport kulcsfontosságú szereplő
Az államfő elmondta: a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.
Zelenszkij megint a magyar energiabiztonságot vette célba
További támadásokkal fenyegetik a Barátság kőolajvezetéket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kreml: Nem igaz, hogy az orosz elnök elutasította az amerikai béketervet
Oroszország képviselői készek annyiszor találkozni amerikai kollégáikkal, amennyiszer szükséges a békés rendezés elérése érdekében.
Szijjártó Péter: A NATO európai mainstream tagállamai nem akarnak békét
A külügyminiszter a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése után nyilatkozott Brüsszelben.
Sulyok Tamás szerint a visegrádi csoport kulcsfontosságú szereplő
Az államfő elmondta: a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.
Zelenszkij megint a magyar energiabiztonságot vette célba
További támadásokkal fenyegetik a Barátság kőolajvezetéket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!