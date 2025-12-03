barátság vezetékMagyarországenergiabiztonságSzijjártó Péter

Szijjártó Péter a Magyar Nemzetnek nyilatkozva világos üzenetet küldött Ukrajnának + videó

A tárcavezető felháborítónak nevezte, hogy az ukránok Magyarország energiabiztonságát vették célba. Szijjártó Péter lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a Barátság vezetéket ért támadás ellenére az olajszállítás továbbra is zavartalan, majd figyelmeztetett, hogy Magyarország jelentős mértékben járul hozzá az ukrán energiabiztonsághoz, ezért elvárjuk, hogy a támadásokat is fejezzék be mind Brüsszelben, mind Kijevben.

András János
2025. 12. 03. 16:20
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunknak nyilatkozva reagált a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook

A miniszter elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, 

hiszen az elmúlt napokban számos támadást indítottak a Barátság kőolajvezeték és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra ellen. 

A tárcavezető úgy folytatta, hogy az oroszok ezen támadásoknak egy részét ki tudták védeni, így az olajszállítás továbbra is folyamatos Magyarországra. 

Itt a NATO-tanácskozáson mind az ukránok jelenlétében, mind saját NATO-s körben világossá tettem, hogy Magyarország jelentős mértékben járul hozzá az ukrán energiabiztonsághoz, ezért elvárjuk, hogy az energiabiztonságunk elleni fizikai és jogi támadásokat is fejezzék be mind Brüsszelben, mind Kijevben

– emelte ki Szijjártó Péter

