Szijjártó Péter a Magyar Nemzetnek nyilatkozva világos üzenetet küldött Ukrajnának + videó

Itt a NATO-tanácskozáson mind az ukránok jelenlétében, mind saját NATO-s körben világossá tettem, hogy Magyarország jelentős mértékben járul hozzá az ukrán energiabiztonsághoz, ezért elvárjuk, hogy az energiabiztonságunk elleni fizikai és jogi támadásokat is fejezzék be mind Brüsszelben, mind Kijevben