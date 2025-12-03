Menczer Tamás: Zelenszkij újra megtámadta Magyarországot + videó

„Zelenszkij újra robbantott! Újra megtámadta Magyarországot. A magyar energiabiztonságot” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás közösségi oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

(Fotó: Komka Péter / MTI)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban már megmondta, hogy Ukrajna ezt fogja tenni.

Fenyegetett bennünket. És most meg is tette. Zelenszkij újra megtámadta a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket

– fogalmazott Menczer Tamás.

„Ha nincs orosz olaj, 1000 forintot fizetsz egy liter benzinért. Ha nincs orosz földgáz, háromszor annyit fizetsz a rezsiért. Mindez nem érdekli Zelenszkijt. Az aranybudija már megvan, és még több pénzt venne ki a zsebedből” – mutatott rá a kormánypárti politikus.

– Nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát és nem támogatjuk a háborút sem! A magyar energiabiztonság elleni támadásokat pedig jobb lesz, ha befejezik!

– üzente Menczer Tamás Zelenszkijnek és az ukrán háborús maffiának a Facebookon közzétett videójában.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Orbán Viktor a közösségi oldalán közölt információkat a Barátság kőolajvezeték állapotáról. A miniszterelnök szerint Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)