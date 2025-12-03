Orbán Viktor reagált a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásra

„Egyeztettem a Mol vezetőivel. A mai ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel” – erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke kiemelte:

Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Mint arról korábban lapunk már beszámolt, a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

