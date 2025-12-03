Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

miniszterelnökMOLOrbán Viktor

Orbán Viktor reagált a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásra

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán közölt információkat a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Orbán Viktor szerint Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 13:48
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
„Egyeztettem a Mol vezetőivel. A mai ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel” – erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Magyarország miniszterelnöke kiemelte: 

Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Mint arról korábban lapunk már beszámolt, a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

