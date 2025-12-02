Menczer Tamás: A választók nem hülyék, nem akarnak baloldali csomagot + videó

Rendkívüli

Brutális megszorításokat tartalmazó Tisza-csomag, zuhanó támogatottság és felfokozott politikai indulatok – ezekről is szó esett keddi Igazság órájában, ahol Németh Balázs vendége Menczer Tamás volt. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a választók már látják a Tisza Párt valódi arcát, Brüsszel befolyását és Magyar Péter politikai szerepjátékát. Ez az oka annak, hogy a friss kutatási adatok szerint a Fidesz tovább erősödött.

2025. 12. 02.
 brutális megszorításokat tartalmazó gazdasági csomag is szóba került a keddi Igazság órájában, 

ahol a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója volt Németh Balázs vendége.

Menczer Tamás elsőként a friss kutatási adatokról beszélt, amely szerint a Fidesz támogatottága emelkedett, a Tiszáé pedig csökkent. – A balliberális oldalon is már a Fidesznek kedvező eredményeket mérnek. Ezek a cégek korábban hazudtak, és ez kiderült, amikor a Fidesz nyert. Most az látszik a számokból, hogy a választók nem akarnak változást, ezért elkezdték közelíteni a számaikat a valósághoz, de attól még mindig messze vannak – mondta. Jelezte, 

már kint van a megszorításokat tartalmazó tiszás csomag, amit látnak a választók, akik nem hülyék, nem akarnak baloldali csomagot.

Hozzátette: a remény elhalványul, még a saját szavazói sem szeretik Magyar Pétert, ami páratlan politikai bravúr.

 

Brüsszel fogja a Tisza Párt elnökét

A HVG-t idézve beszéltek arról, hogy egyre több mondattal értenek egyet, ami nem azt jelenti, hogy most ismerték fel Orbán Viktor zsenialitását, csak nem akarnak teljes arcvesztést, és kénytelenek elismerni a miniszterelnök nemzetközi sikereit. – A kormányfő azért ment, hogy mentesüljünk a szankciók alól, miközben Magyar Péter, ha épp nem kartonfigurákkal bohóckodik, azon dühöng, hogy az emberei elszólják magukat, és kiderül, Brüsszel fogja a Tisza elnökét. Hozzátették, azért feszült Magyar Péter, mert ő is látja a számokat. Ráadásul, ha egy lap olyat ír, ami neki nem tetszik, hozzászólásokban hőbörög, amit komoly politikus nem tesz. 

Azért ideges a Peti, mert ő tényleg elhitte, hogy most belőle is lesz valaki. És amikor látja, hogy nem lesz, akkor jön az indulat és a düh, mert a végén tök egyedül marad. Brüsszel el fogja engedni, sőt még meg is fogják büntetni, az emberi el fogják hagyni, a szavazók is elfelejtik

 – mondta. 

 

Magyar Péter agressziót hozott a közéletbe

Jelezte, azt az agressziót, amit látunk, Magyar Péter hozta be a közéletbe, korábban olyan nem volt, aki a templom előtt ordibált, a feleségét lehallgatta, saját szavazóit is büdös köcsögözte, a párttársait pedig agyhalottazta. És a támogatóinak egy része ezt átveszi. 

A kiszivárgott Tisza-tervről szólva azt mondta, ott vannak rajta a Tisza-szakértők aláírásai. A gazdasági szakértőjük nyíltan kimondta, hogy ez az ő tervük. Magyar Péter próbálja letagadni. Menczert Tamás ajánlja a budaiak figyelmébe, hogy

komoly vagyonadót fognak fizetni, ha jönnek Magyar Péterék. A pénzt Brüsszel utasítására azért venné el a Tisza a magyaroktól, hogy legyen pénz háborúzni.

Menczer Tamás szerint Friderikusz Sándor zseniális tehetség. Ennek ellenére, a politikai műsorai vállalhatatlanok a kommunikációs igazgató szerint. Úgy véli, ennek oka a felkészületlenség, vagy az, hogy elragadja az érzelem. Vagy a kettő kombinációja. Friderikusz Sándor azon állítása kapcsán, hogy Orbán Viktor gyűlöli Ukrajnát Menczer Tamás megjegyezte: 

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kitörése óta. 

Hozzátette: Orbán Viktor a magyarokat szereti, nem gyűlöli Ukrajnát. Neki Magyarország az első.

Egri Viktor kritizálta Orbán Viktor azon megállapítását, miszerint csak akkor lehet béke, ha tárgyalnak. Közben most, hogy volt Oroszországban, sokan beszóltak neki, hogy nem szabad tárgyalni. Menczer Tamás úgy látja, hogy amit Egri Viktor mond, az egy vágyvezértelt gondolkodás, elszakad a valóságtól. Később ugyanis megismétli, hogy Putyinnal nem szabad tárgyalni. A kommunikációs igazgató szerint ha a brüsszeliek nem gátolnák Trumpot, akkor már béke lenne. Hozzátette: 

Brüsszelben szeretnék ezt megtenni. Brüsszel háborút akar. A Patrióták le akarják zárni a háborút, de a háborúpártiak többségben vannak.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter defektügye jól mutatja, hogy a politikus egy hazug, gátlástalan ember. Nincs azzal ugyanis baj, ha valaki nem tud kereket cserélni, csak ne mutassa azt, hogy tud. Magyar Péter azért játszik egy szerepet, azért gereblyézik vasalt ingben, mert ő ezekkel a hazugságokkal akarja elérni, hogy jobban szeressék. Magyar Péter és a tiszás bagázs hazug, kétszínű szerepet játszó társaság a kommunikációs igazgató szerint.


