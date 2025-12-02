Menczer Tamás: A választók nem hülyék, nem akarnak baloldali csomagot + videó

A Tisza Pártnak késztett

brutális megszorításokat tartalmazó gazdasági csomag is szóba került a keddi Igazság órájában,

ahol a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója volt Németh Balázs vendége.

Fotó: Képernyőfotó

Menczer Tamás elsőként a friss kutatási adatokról beszélt, amely szerint a Fidesz támogatottága emelkedett, a Tiszáé pedig csökkent. – A balliberális oldalon is már a Fidesznek kedvező eredményeket mérnek. Ezek a cégek korábban hazudtak, és ez kiderült, amikor a Fidesz nyert. Most az látszik a számokból, hogy a választók nem akarnak változást, ezért elkezdték közelíteni a számaikat a valósághoz, de attól még mindig messze vannak – mondta. Jelezte,

már kint van a megszorításokat tartalmazó tiszás csomag, amit látnak a választók, akik nem hülyék, nem akarnak baloldali csomagot.

Hozzátette: a remény elhalványul, még a saját szavazói sem szeretik Magyar Pétert, ami páratlan politikai bravúr.

Brüsszel fogja a Tisza Párt elnökét

A HVG-t idézve beszéltek arról, hogy egyre több mondattal értenek egyet, ami nem azt jelenti, hogy most ismerték fel Orbán Viktor zsenialitását, csak nem akarnak teljes arcvesztést, és kénytelenek elismerni a miniszterelnök nemzetközi sikereit. – A kormányfő azért ment, hogy mentesüljünk a szankciók alól, miközben Magyar Péter, ha épp nem kartonfigurákkal bohóckodik, azon dühöng, hogy az emberei elszólják magukat, és kiderül, Brüsszel fogja a Tisza elnökét. Hozzátették, azért feszült Magyar Péter, mert ő is látja a számokat. Ráadásul, ha egy lap olyat ír, ami neki nem tetszik, hozzászólásokban hőbörög, amit komoly politikus nem tesz.

Azért ideges a Peti, mert ő tényleg elhitte, hogy most belőle is lesz valaki. És amikor látja, hogy nem lesz, akkor jön az indulat és a düh, mert a végén tök egyedül marad. Brüsszel el fogja engedni, sőt még meg is fogják büntetni, az emberi el fogják hagyni, a szavazók is elfelejtik

– mondta.

Magyar Péter agressziót hozott a közéletbe

Jelezte, azt az agressziót, amit látunk, Magyar Péter hozta be a közéletbe, korábban olyan nem volt, aki a templom előtt ordibált, a feleségét lehallgatta, saját szavazóit is büdös köcsögözte, a párttársait pedig agyhalottazta. És a támogatóinak egy része ezt átveszi.