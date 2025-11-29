ZelenszkijAndrij Jermakukrajnai korrupcióválságkorrupciós botránybéketerv

Jermak baljós üzenetet küldött órákkal a lemondása után

A háború sújtotta Ukrajnában tovább mélyül a politikai válság: órákkal azután, hogy a korrupcióellenes hivatal razziát tartott otthonában, majd benyújtotta lemondását, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi vezető tanácsadója meglepő dolgot jelentett be. Andrij Jermak elmondta: a frontra indul.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 10:32
Zelenszkij volt főtanácsadója, a korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak drámai üzenetet küldött Forrás: AFP
Zelenszkij volt főtanácsadója, a korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak drámai üzenetet küldött a zűrzavarba süllyedő kijevi hatalomról. A belső válság és a béketárgyalások körüli feszültség egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy a vezetés belső stabilitása megingott.

Andrij Jermak drámai szavai újabb árnyékot vetnek a kijevi vezetésre
Andrij Jermak drámai szavai újabb árnyékot vetnek a kijevi vezetésre Fotó: AFP

Jermak drámai üzenete a zűrzavarba süllyedő kijevi hatalomról

A volt tanácsadó a The Postnak küldött üzenetében közölte:

A frontra megyek, és felkészültem minden megtorlásra. Őszinte és tisztességes ember vagyok.

Azt is hozzátette, lehetséges, hogy már nem fogad több hívást, s bár nem árulta el, mikor és hogyan készül a harctérre, jelezte:

2024. február 24-én Kijevben voltam… Talán még újra látjuk egymást.

Jermak szerint méltóságát nem védték meg, és a körülötte kialakult helyzetet nem akarja Zelenszkij nyakába varrni. „Nem akarok problémát okozni az elnöknek; megyek a frontra.” Külön hangsúlyozta, hogy a rázúduló vádak és a támogatás hiánya megrendítette:

Undorít a rám irányuló mocsok, és még jobban undorít az igazságot ismerők támogatásának hiánya.

Razzia, lemondás, félbeszakadt tárgyalások

Mint ismert, a kijevi hatóságok Jermak lakásán tartottak házkutatást, majd a tanácsadó benyújtotta lemondását. Mindez közvetlenül azelőtt történt, hogy találkozott volna az amerikai delegációval az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások folytatásáról. A volt tanácsadó vezette (volna) a kijevi küldöttséget az ukrán béketervről szóló egyeztetéseken. 

A razzia az után indult, hogy a korrupcióellenes felügyelet 15 hónapig vizsgálódott az úgynevezett „Midász hadművelet” keretében, amely szerint Enerhoatom-beszállítókat kényszeríthettek 10–15 százalékos „jutalékok” fizetésére. A nyomozók szerint a rendszer működtetői mintegy 100 millió dollár fölött rendelkezhettek.

Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy valóban tartottak házkutatást, ám „további eljárási lépésre nem került sor”. Szerinte Jermak azért mondott le, hogy elejét vegye a további találgatásoknak.

Zelenszkij utolsó lépése: Jermak menesztése a bukás előszobája
Andrij Jermak villámgyors bukása és korrupciógyanús ügye aligha jött jókor Volodimir Zelenszkij számára Fotó: AFP

Átszervezett tárgyalódelegáció, bizonytalan békefolyamat

A botrány közepette Zelenszkij gyorsan átszervezte tárgyalócsoportját, amely az Egyesült Államokkal közösen próbál béketervet kialakítani. A csapatban maradt Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, akit amerikai források szerint korábban sikerült rávenni egy Oroszországnak kedvező, 28 pontos béketerv elfogadására – amit később az elnök elutasított. Umerov tagadta, hogy jóváhagyta volna a dokumentumot.

Umerov a Witkoff-fal tartandó találkozó előtt az FBI igazgatójával, Kash Patellel is egyeztetett – nem tudni, milyen okból, és lesz-e folytatás a hétvégén.

Mindeközben egy ukrán delegáció a tervek szerint továbbra is az Egyesült Államokba utazik, hogy Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel folytassák a béketervről szóló tárgyalásokat.

Zelenszkij: a lemondás a közbizalom megőrzését szolgálta

Az ukrán elnök szerint Jermak távozása szükséges volt ahhoz, hogy Kijev megőrizze a közbizalmat a tárgyalások kritikus szakaszában.

Hálás vagyok Andrijnak, hogy tárgyalási álláspontja mindig hazafias volt, de pletykáknak és találgatásoknak véget kell vetni

– fogalmazott Zelenszkij.

Az elnök szerint a háborús időkben belső erőre és fegyelemre van szükség, amikor minden figyelem a diplomáciára és a védekezésre összpontosul.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

