Zelenszkij volt főtanácsadója, a korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak drámai üzenetet küldött a zűrzavarba süllyedő kijevi hatalomról. A belső válság és a béketárgyalások körüli feszültség egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy a vezetés belső stabilitása megingott.

Andrij Jermak drámai szavai újabb árnyékot vetnek a kijevi vezetésre Fotó: AFP

Jermak drámai üzenete a zűrzavarba süllyedő kijevi hatalomról

A volt tanácsadó a The Postnak küldött üzenetében közölte:

A frontra megyek, és felkészültem minden megtorlásra. Őszinte és tisztességes ember vagyok.

Azt is hozzátette, lehetséges, hogy már nem fogad több hívást, s bár nem árulta el, mikor és hogyan készül a harctérre, jelezte:

2024. február 24-én Kijevben voltam… Talán még újra látjuk egymást.

Jermak szerint méltóságát nem védték meg, és a körülötte kialakult helyzetet nem akarja Zelenszkij nyakába varrni. „Nem akarok problémát okozni az elnöknek; megyek a frontra.” Külön hangsúlyozta, hogy a rázúduló vádak és a támogatás hiánya megrendítette: