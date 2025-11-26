OroszországSteve WitkoffJurij UszakovFehér HázbéketervMoszkva

Áttörés jöhet az ukrajnai béke ügyében: váratlan amerikai látogatás Moszkvában

Az orosz–amerikai kapcsolatok ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerültek, miután kiderült: a Fehér Ház különmegbízottja, Steve Witkoff amerikai kormányképviselőkkel együtt Moszkvába látogat. A hivatalos orosz tájékoztatás szerint a látogatás célja a két ország közötti párbeszéd előmozdítása az ukrajnai konfliktus kapcsán, ám a médiában már most számos spekuláció látott napvilágot a kapcsolatok valódi természetéről.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 11:23
Moszkvába látogat Steve Witkoff, az amerikai kormány képviselője Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte, hogy Witkoff és több, az ukrán ügyekkel foglalkozó amerikai kormányképviselő a jövő héten érkezik Moszkvába. – Gyakran beszélek Witkoff-fal, de a beszélgetések tartalmát nem kommentálom, azok zárt jellegűek – tette hozzá Usakov, aki szerint a médiában terjedő hírek gyakran pontatlanok, és céljuk a két ország közötti kapcsolatok kiépítésének megakadályozása – erről ír a RIA Novosztyi.

Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az amerikai különmegbízott a Kreml-ben
Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az amerikai különmegbízott a Kremlben. Fotó: AFP

Az orosz–amerikai kapcsolatok a nemzetközi figyelem középpontjában

A háttérben az Egyesült Államok múlt heti békeszerződési kezdeményezése áll, amely állítólag tartalmazza a Donbász teljes területének Moszkva ellenőrzése alá helyezését, a Krím hivatalos elismerését orosz területként, valamint a Zaporizzsja és Herszon régiók frontvonalának részleges befagyasztását. 

A terv része továbbá az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentése és a külföldi csapatok Ukrajnában elhelyezésének tilalma.

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva rendelkezik a terv szövegével, de annak részleteit még nem tárgyalták meg. Az elnök szerint a dokumentum alapul szolgálhat a végleges rendezéshez, és bár a fronton kialakult helyzet összességében Oroszországnak kedvez, az ország továbbra is nyitott a tárgyalásokra.

Vasárnap Genfben EU-, amerikai és kijevi képviselők tárgyaltak az amerikai javaslathoz benyújtott európai és ukrán módosításokról. 

A Reuters és a Telegraph két változatot is közzétett: az egyik EU-javaslat szerint az ukrán fegyveres erők létszámát nyolcszázezer főben határoznák meg, míg a másik verzió semmiféle korlátozást nem ír elő. A Zaporizsjai atomerőmű ügye is vitatott: a Reuters-tervezet szerint az IAEA ellenőrzése alatt működne, a termelt energiát pedig Oroszország és Ukrajna között osztanák meg, míg a Telegraph szerint az erőmű teljes egészében Kijev ellenőrzése alá kerülne.

Az európai terv egyes források szerint a NATO-erők békeidőben Ukrajnában való állomásoztatását is tiltja, más források szerint azonban a külföldi csapatok jelenlétéről Kijev dönthet. 

Mindkét médium hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az EU tervének célja a konfliktus frontvonal menti lezárása, ami élesen ellentmond az amerikai javaslatnak, amely a donyecki régióból az ukrán fegyveresek kivonását írja elő.

 

Borítókép: Steve Witkoff (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Trump váratlan bejelentést tett a béketervről

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu