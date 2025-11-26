Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte, hogy Witkoff és több, az ukrán ügyekkel foglalkozó amerikai kormányképviselő a jövő héten érkezik Moszkvába. – Gyakran beszélek Witkoff-fal, de a beszélgetések tartalmát nem kommentálom, azok zárt jellegűek – tette hozzá Usakov, aki szerint a médiában terjedő hírek gyakran pontatlanok, és céljuk a két ország közötti kapcsolatok kiépítésének megakadályozása – erről ír a RIA Novosztyi.
Az orosz–amerikai kapcsolatok a nemzetközi figyelem középpontjában
A háttérben az Egyesült Államok múlt heti békeszerződési kezdeményezése áll, amely állítólag tartalmazza a Donbász teljes területének Moszkva ellenőrzése alá helyezését, a Krím hivatalos elismerését orosz területként, valamint a Zaporizzsja és Herszon régiók frontvonalának részleges befagyasztását.
A terv része továbbá az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentése és a külföldi csapatok Ukrajnában elhelyezésének tilalma.
Szóljon hozzá!
