Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte, hogy Witkoff és több, az ukrán ügyekkel foglalkozó amerikai kormányképviselő a jövő héten érkezik Moszkvába. – Gyakran beszélek Witkoff-fal, de a beszélgetések tartalmát nem kommentálom, azok zárt jellegűek – tette hozzá Usakov, aki szerint a médiában terjedő hírek gyakran pontatlanok, és céljuk a két ország közötti kapcsolatok kiépítésének megakadályozása – erről ír a RIA Novosztyi.

Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az amerikai különmegbízott a Kremlben. Fotó: AFP

Az orosz–amerikai kapcsolatok a nemzetközi figyelem középpontjában

A háttérben az Egyesült Államok múlt heti békeszerződési kezdeményezése áll, amely állítólag tartalmazza a Donbász teljes területének Moszkva ellenőrzése alá helyezését, a Krím hivatalos elismerését orosz területként, valamint a Zaporizzsja és Herszon régiók frontvonalának részleges befagyasztását.