Trump sejtelmes üzenete: közel a béke Ukrajnában?

Donald Trump elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében először fogalmazott meg nyílt, bár kétkedő optimizmust a Genfben zajló béketárgyalásokkal kapcsolatban. Marco Rubio külügyminiszter már „óriási haladásról” beszélt a svájci tárgyalásokkal kapcsolatban. Hiába a brüsszeli háborúpártiak erőlködése, meglehet a béke? Trump leállítaná a vérontást.

Kozma Zoltán
2025. 11. 24. 13:01
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az amerikai elnök, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A posztban Trump kételkedve, de bizakodóan utalt arra, hogy „talán valami jó dolog történik” a tárgyalásokon.

Trump bizakodó a tárgyalásokkal kapcsolatban (Fotó: AFP)
Trump bizakodó a tárgyalásokkal kapcsolatban (Fotó: AFP)

Trump bejegyzése sokat sejtet

Trump arra intette követőit: 

Ne higgyetek el semmit, amíg saját szemetekkel nem látjátok.

Genfben a minap tárgyalások kezdődtek az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői között. A felek egy lehetséges békemegállapodáson dolgoznak.

Trump bejegyzése így szólt:

Lehetséges-e tényleg, hogy nagy előrelépés történik az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokon??? Ne higgyetek el semmit, amíg saját szemetekkel nem látjátok, de valami jó dolog történik talán éppen. ISTEN ÁLDJA AMERIKÁT!

A bejelentés hátterében a Genfben zajló intenzív diplomáciai egyeztetések állnak, amelyek az elmúlt napokban felpörögtek. Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio vasárnap még „óriási előrelépésről” és „a tárgyalások eddigi legtermékenyebb találkozójáról” beszélt a svájci megbeszéléseken, hangsúlyozva, hogy a felek egy „finomított és frissített” béketerven dolgoznak. Ez a terv – amely Trump adminisztrációjának elképzelésein alapul – kulcsfontosságú kérdéseket érint, mint például Ukrajna területi integritása, a haderőcsökkentés és a biztonsági garanciák. 

Az Európai Unió vezetői eközben aggodalmukat fejezték ki a terv részletei miatt, miközben hangsúlyozzák, hogy bármilyen megállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

