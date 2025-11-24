Trump sejtelmes üzenete: közel a béke Ukrajnában?

Az amerikai elnök, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A posztban Trump kételkedve, de bizakodóan utalt arra, hogy „talán valami jó dolog történik” a tárgyalásokon.

Trump bizakodó a tárgyalásokkal kapcsolatban (Fotó: AFP)

Trump bejegyzése sokat sejtet

Trump arra intette követőit:

Ne higgyetek el semmit, amíg saját szemetekkel nem látjátok.

Genfben a minap tárgyalások kezdődtek az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői között. A felek egy lehetséges békemegállapodáson dolgoznak.