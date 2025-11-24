Ukrán Fegyveres ErőatomerőműOroszországorosz-ukrán háborúKrím

Moszkva megszólalt az európai béketervről

A Kreml lehetetlennek és helytelennek tartja az Egyesült Államok ukrajnai rendezési tervének médián keresztüli megvitatását – közölte Dmitrij Peszkov. Az elnöki szóvivő hangsúlyozta: Moszkva továbbra is nyitott a hivatalos tárgyalásokra, de egyelőre semmilyen módosított amerikai vagy európai tervet nem kapott kézhez.

Kozma Zoltán
2025. 11. 24. 11:15
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva lehetetlennek és helytelennek tartja az amerikaiak ukrajnai tervének megvitatását a sajtón keresztül – jelentette ki Dmitrij Peszkov, Oroszország elnöki sajtótitkára.

Moszkva nyitott a tárgyalásokra (Fotó: AFP)
Moszkva nyitott a tárgyalásokra (Fotó: AFP)

Lényegében azt javasolja, hogy hasonlítsuk össze a sajtóban megjelent cikkeket. Nem tudjuk, mennyire megbízható ez az egész, nem tudjuk, mennyire felel meg a valóságnak. Ez túl fontos és bonyolult kérdés ahhoz, hogy kizárólag a médiaüzenetekre támaszkodjunk

– mondta.

Moszkva kivár

Oroszország továbbra is nyitott a kapcsolatfelvételre és a tárgyalásokra, figyelemmel kíséri a sajtóban megjelent híreket, de azt részesíti előnyben, hogy a hivatalos csatornákon keresztül érkező információkra építsen.

Még nem láttunk semmilyen tervet. Olvastuk a nyilatkozatot, miszerint a Genfben zajló megbeszélések nyomán bizonyos korrekciókat hajtottak végre abban a szövegben, amit korábban mi is láttunk. Nos, várunk. Láthatóan folytatódik a párbeszéd, lesznek további kapcsolatok. Egyelőre semmit sem kaptunk hivatalosan

– jegyezte meg a Kreml képviselője.

Az USA békekezdeményezése és az európai „javítások”

A múlt héten az amerikai adminisztráció bejelentette egy ukrajnai rendezésről szóló békekezdeményezés kidolgozását. Külföldi médiajelentések szerint a terv magában foglalja a teljes Donyeck-medencei terület átadását és a Krím hivatalos elismerését, a zaporizzsjai és herszoni régiókban a frontvonal nagy részénél a helyzet befagyasztását, az Ukrán Fegyveres Erők létszámának csökkentését, valamint az idegen csapatok és az Oroszország mélyére ható fegyverek ukrajnai telepítésének tilalmát.

Ahogyan Vlagyimir Putyin kijelentette, Moszkvánál megvan az amerikai terv szövege, de azt még nem tárgyalták meg érdemben. Az elnök felvetette, hogy ez a dokumentum alapja lehet a végső rendezésnek.

Általánosságban Oroszország elégedett a fronton kialakult helyzettel, amely a speciális katonai művelet céljainak eléréséhez vezet fegyveres úton, de kész a tárgyalásokra és a problémák békés megoldására.

Ezelőtt Genfben tárgyalásokat folytattak az EU, az USA és Kijev képviselői, ahol az európai és ukrán oldal javaslatait vitatták meg az amerikai elképzeléshez. A Reuters hírügynökség és a The Telegraph című lapok két változatot tettek közzé a bevezetett módosításokról.

Az egyik verzió szerint az EU – többek között – 800 ezer fős ukrán hadsereget javasol, míg a másik szerint semmilyen korlátozás nincs.

A zaporizzsjai atomerőmű kapcsán a Reuters szerint azt javasolják, hogy indítsák újra az IAEA felügyelete alatt, és a termelt áramot osszák fel egyenlő arányban Oroszország és Ukrajna között. A The Telegraph cikkében a létesítmény teljes egészében a kijevi vezetés ellenőrzése alá kerül.

Néhány adat szerint az európai terv tartalmazza a NATO-erők ukrajnai telepítésének tilalmát békeidőben, míg mások szerint a külföldi csapatok jelenlétéről Kijev dönthet.

Ugyanakkor mindkét média szerint az EU-projekt a frontvonal mentén zárná le a konfliktust. Ez ellentmond az amerikai terv központi pontjának, amely az Ukrán Fegyveres Erők Donyeck-medencei kivonását írja elő.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu