Az USA békekezdeményezése és az európai „javítások”

A múlt héten az amerikai adminisztráció bejelentette egy ukrajnai rendezésről szóló békekezdeményezés kidolgozását. Külföldi médiajelentések szerint a terv magában foglalja a teljes Donyeck-medencei terület átadását és a Krím hivatalos elismerését, a zaporizzsjai és herszoni régiókban a frontvonal nagy részénél a helyzet befagyasztását, az Ukrán Fegyveres Erők létszámának csökkentését, valamint az idegen csapatok és az Oroszország mélyére ható fegyverek ukrajnai telepítésének tilalmát.

Ahogyan Vlagyimir Putyin kijelentette, Moszkvánál megvan az amerikai terv szövege, de azt még nem tárgyalták meg érdemben. Az elnök felvetette, hogy ez a dokumentum alapja lehet a végső rendezésnek.

Általánosságban Oroszország elégedett a fronton kialakult helyzettel, amely a speciális katonai művelet céljainak eléréséhez vezet fegyveres úton, de kész a tárgyalásokra és a problémák békés megoldására.

Ezelőtt Genfben tárgyalásokat folytattak az EU, az USA és Kijev képviselői, ahol az európai és ukrán oldal javaslatait vitatták meg az amerikai elképzeléshez. A Reuters hírügynökség és a The Telegraph című lapok két változatot tettek közzé a bevezetett módosításokról.