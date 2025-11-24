Szijjártó PéterközleményKínaGDPblokkosodásvilággazdaság

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a kínai beruházásokról

Az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás, amiből hazánk sokat profitált, a kormány ezért továbbra is a minél akadálytalanabb világgazdasági együttműködésért fog küzdeni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 10:30
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a kínai beruházásokról
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a kínai beruházásokról Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb külföldi beruházás a kelet-ázsiai országból, amiből hazánk rendkívül sokat profitált.

Szijjártó Péter a kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal
Szijjártó Péter telefonon egyeztetett a kínai kereskedelmi miniszterrel (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Ugye tavaly az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka, azt megelőzően pedig 44 százaléka jött Magyarországra. Több tízezer új munkahelyet teremtettek, és alapvetően növelték a magyar gazdaság technológiai színvonalát

– húzta alá.

„Modern beruházások jöttek, amelyekért más európai országokkal versenyeztünk egyébként. Ezek a sikeres beruházási versenyek pedig lehetővé tették azt, hogy Magyarország továbbra is az első számú beruházási célpontja a kínai vállalatoknak” – tette hozzá. Szijjártó Péter ezután újfent leszögezte, hogy Magyarország érdekeivel élesen ellentétes a világ ismételt blokkosodása.

Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a világgazdasági és világkereskedelmi együttműködés zavartalan legyen. Egy olyan ország esetében, mint a mienk, ahol a GDP-nek valahol a 75–80 százalékát éri el az export, ez egy alapvető érdek

– hangsúlyozta.

Úgyhogy ma is azon leszünk, hogy ne gördíthessen az Európai Unió mesterséges akadályokat a normális gazdasági-kereskedelmi együttműködés elé

– zárta mondandóját az EU külkereskedelmi tanácsának ülése előtt.

Borítókép: Szijjártó Péter telefonon egyeztetett a kínai kereskedelmi miniszterrel (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Fontos híreink

