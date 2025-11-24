Szijjártó PéterKínablokkosodásWang Wentaovilágkereskedelem

Szijjártó Péter rendkívüli híreket közölt

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben a kereskedelmi miniszterek mai ülésére készülve a kínai kereskedelmi miniszterrel folytatandó egyeztetésekről ír. A posztban kiemelte, hogy tavaly 47 százalékkal nőtt az Európába irányuló kínai beruházások mértéke, amelyből Magyarország kiemelkedően sokat profitált: az öt legnagyobb európai beruházásból négy nálunk valósult meg.

2025. 11. 24. 9:39
Szijjártó Péter a kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
Szijjártó Péter a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy hazánk a világkereskedelem zavartalanságában érdekelt, és nemet mond a blokkokba rendeződésre.

A bejegyzéshez ezt írta:

Bemelegítés a mai kereskedelmi miniszterek ülésére: Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel van mit átbeszélni.

Hozzátette: tavaly 47 százalékkal nőtt az Európába irányuló kínai beruházások mértéke, ebből mi, magyarok sokat profitálunk. Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van.

Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek

– húzta alá.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Szijjártó Péter/Facebook)

