Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan

„Trump elnök úr nem adja fel. Nem abból a fából faragták” – üzente a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök felhívta a figyelmet: hivatalosan is megerősítették, hogy az amerikaiak 28 pontos béketervvel álltak elő, amelyet eljuttattak az orosz és az ukrán vezetésnek. A fronton is igazolódni látszik, amit a magyar kormány már másfél éve hangoztat: az idő nem az ukránoknak dolgozik – fűzte hozzá. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta,

közeledik a budapesti békecsúcs.

„Az európai vezetőket pedig határozottan felszólítottuk: ne ássák alá az amerikai elnök erőfeszítéseit” – tette hozzá.