Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan

Jól haladnak a svájci béketárgyalások. Erről számolt be az amerikai külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök azonban azt sérelmezte, hogy az ukránok nem elég hálásak az erőfeszítéseikért. Eközben Izrael csapást mért egy magas rangú Hezbollah-tisztviselőre Bejrútban. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 23:59
Marco Rubio Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN Forrás: ANADOLU
„Trump elnök úr nem adja fel. Nem abból a fából faragták” – üzente a digitális polgári körök tagjainak  Orbán Viktor. A miniszterelnök felhívta a figyelmet: hivatalosan is megerősítették, hogy az amerikaiak 28 pontos béketervvel álltak elő, amelyet eljuttattak az orosz és az ukrán vezetésnek. A fronton is igazolódni látszik, amit a magyar kormány már másfél éve hangoztat: az idő nem az ukránoknak dolgozik – fűzte hozzá. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, 

közeledik a budapesti békecsúcs.

„Az európai vezetőket pedig határozottan felszólítottuk: ne ássák alá az amerikai elnök erőfeszítéseit” – tette hozzá.

Jól haladnak a svájci béketárgyalások – erről számolt be Marco Rubio amerikai külügyminiszter, és ezt Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is megállapította közös sajtótájékoztatójukon. Az amerikai és az ukrán fél most Genfben Donald Trump 28 pontos ukrajnai békejavaslatáról tárgyal.

Donald Trump elnök szerint azonban Ukrajna nem mutat elég hálát az amerikai erőfeszítésekért. 

Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán hangsúlyozta, mennyire hálásak mindenkinek, aki segíti Ukrajnát. 

Közben az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan javaslatot nyújtott be. Európa próbálja behozni a lemaradását. A javaslat egyebek mellett módosítja a kijevi fegyveres erők létszámára vonatkozó korlátozást, valamint javasolja, hogy Ukrajna az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciát kapjon az Egyesült Államoktól – derült ki a Reuters hírügynökség által vasárnap megtekintett dokumentumból. Európai tisztviselők korábban sérelmezték, hogy Washington nem egyeztetett velük. 

Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék egy korrupt rezsim finanszírozására – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, 

Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének béketerve óriási lehetőség arra, hogy véget érjen az orosz–ukrán háború és végre megszűnjön az európai és benne a magyar gazdaságot is komolyan korlátozó háborús környezet, ezért az emberiesség, valamint a józan ész talaján állva minden európai politikai vezetőnek támogatnia kellene azt. 

miniszter közölte, a két héttel ezelőtti washingtoni magyar–amerikai találkozó óta, amelyen Donald Trump és Orbán Viktor az ukrajnai béketeremtés lehetőségeiről is tárgyalt, pontosan az történik, mint amit az amerikai elnök mondott a magyar miniszterelnöknek, miszerint nem adja fel a béketörekvéseket, továbbra is mindent megtesz, hogy visszatérhessen a béke Közép-Európába, és véget érjen a lassan négy éve folyó értelmetlen öldöklés.

Donald Trump béke-erőfeszítéseket tesz, mi, magyarok azt támogatjuk, a brüsszeliek, a nyugat-európaiak pedig próbálják azt aláásni

– tette hozzá a miniszter.

A Közel-Keleten is feszült a helyzet. Az izraeli hadsereg légiereje célzott légicsapást mért Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah vezérkari főnökére Bejrútban vasárnap – jelentette be az IDF és az izraeli miniszterelnöki hivatal. Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

