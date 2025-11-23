Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni

Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország az Egyesült Államok nemrégiben közzétett, 28 pontos ukrajnai béketervéhez kapcsolódóan, amely egyebek mellett módosítja a kijevi fegyveres erők létszámára vonatkozó korlátozást, valamint javasolja, hogy Ukrajna az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciát kapjon az Egyesült Államoktól – derült ki a Reuters hírügynökség által vasárnap megtekintett dokumentumból. Európai tisztviselők korábban sérelmezték, hogy Washington nem egyeztetett velük.

Javaslatot nyújtottak be európai országok Trump béketervéhez. Fotó: AFP

A hírügynökség szerint

az Ukrajna és nyugati szövetségesei által az amerikai béketervről Genfben vasárnap megkezdett tárgyalásra készült dokumentum az amerikai javaslatot veszi alapul, szintén 28 pontban.

A dokumentumban – az annak részleteit ismerő forrás szerint – London, Párizs és Berlin azt javasolja, hogy Ukrajna hadseregének létszámát békeidőben nyolcszázezer főre korlátozzák, szemben az amerikai tervben javasolt hatszázezer fővel.

A javaslat szerint Ukrajnát teljes mértékben újjáépítenék és pénzügyileg kártalanítanák, többek között az európai bankokban tárolt orosz vagyoni eszközökön keresztül, amelyek mindaddig befagyasztva maradnak, amíg Oroszország nem téríti meg Ukrajnának az okozott károkat.