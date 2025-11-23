Manfred Weber Trump béketerve ellen hergel

Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra – hangoztatta Manfred Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Magyar Péter brüsszeli főnöke úgy fogalmazott, hogy történelmi pillanatokat élünk jelenleg, és szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem mindannyiunk biztonságáról.

Weber a néhány napja ismertetett amerikai béketervet is kritizálta.

Különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – fűzte hozzá.