Manfred Weber Trump béketerve ellen hergel

Az Európai Unió európai NATO-vá alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 23. 17:33
Manfred Weber Fotó: PHILIPP VON DITFURTH Forrás: DPA
Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra – hangoztatta Manfred Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Magyar Péter brüsszeli főnöke úgy fogalmazott, hogy történelmi pillanatokat élünk jelenleg, és szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem mindannyiunk biztonságáról. 

Weber a néhány napja ismertetett amerikai béketervet is kritizálta.

Különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – fűzte hozzá.

 

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

