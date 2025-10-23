Európai UnióUkrajnaklímaváltozásorosz-ukrán háborúfegyverkezés

Magyar Péter főnöke hadat üzent a békének

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke bejelentette, hogy a következő évtizedben példátlan mértékű fegyverkezés lesz Európában. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kontinensnek fel kell készülnie az orosz fenyegetésre, miközben gazdasági nehézségekkel és a klímaváltozás jelentette veszélyekkel is szembesül az Európai Unió. Magyar Péter főnöke világos álláspontot sürgetett Ukrajna további támogatásáról.

2025. 10. 23.
Orbán Viktor béketörekvései ellen harcol Manfred Weber, az EPP elnöke és Magyar Péter brüsszeli főnöke. Közben az Ukrajnának nyújtott mértéktelen támogatás már uniós szinten érezteti gazdasági hatásait, ráadásul a következő 10 évben olyan mértékű fegyverkezés fog folyni, amilyenre még nem volt példa az Európai Unió történetében.

Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke az Európai Parlamentben mondott beszédében elismerte, hogy az elmúlt egy évben a német munkaerőpiac jelentős leépítésekkel szembesült, a legnagyobb vesztes pedig a német autóipar volt, ahol 50 000 jól fizetett állás szűnt meg. Franciaország, Románia, Spanyolország és Olaszország tekintetében elmondta, hogy ott is hasonló a helyzet. Kitért rá, hogy rekordnagyságú erdőtüzek voltak Portugáliában és Spanyolországban, valamint, hogy a nemzetközi együttműködések gyengültek a klímaváltozás elleni küzdelem tekintetében és ennek terhe „most a mi vállunkat nyomja.” 

Európa fegyverkezik

Putyin a drónjait Európa felé küldte és ez a valóság. Lengyelország már védi a határainkat. Keleten pedig Ukrajna példája arra figyelmeztet, hogy még több jöhet. Európának fel kell készülnie

– hangsúlyozta, majd összefoglalta, hogy szerinte mik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívások: Ukrajna, a klímaváltozás kezelése és az európai gazdaság jövője. 

Donald Trump kapcsán kiemelte az amerikai elnök által elért közel-keleti tűzszünet eredményeit, és reményét fejezte ki, hogy az tartós lesz. Elmondta, hogy Európa gázai béketárgyalások során csak megfigyelőként vett részt, valódi szerepet nem vállalt a béketeremtésben. 

Most az Európai Tanács előtt a kérdés: vállalunk-e szerepet, amikor Ukrajnáról beszélünk?

– tette fel a kérdést. Figyelmeztetett, hogy az Európai Tanácstól elvárja, hogy világos legyen az Ukrajnának szánt fegyverek finanszírozása kapcsán és, hogy „Ukrajna további támogatásra szorul részünkről a túléléshez”.

Magyar Péter főnöke követelőzik

Weber beszélt a Trump és Putyin közötti tárgyalásokról is és a budapesti békecsúcsról. 

Ismét hangsúlyozom: több vörös szőnyeges esemény, mint Alaszka volt, nem lehetséges

– kitért rá, hogy Trump hiába próbálta tárgyalóasztalhoz ültetni Putyint. Weber szerint mindenkinek meg kell értenie, hogy Putyinnak csak egy célja van, és az az, hogy lerombolja az európai életmódot. 

A következő 10 évben 6,4 billió eurót költünk védelemre. Ez ugyanakkora összeg, mint amit Amerika fordít védekezésre. Így az állampolgárok reális elvárása, hogy 10 év múlva ugyanakkora katonai kapacitással rendelkezzünk, mint az USA

– fejtette ki. Az EPP elnöke szerint meg kell vizsgálnunk a követendő európai értékeket, a drón, - és rakétavédelmet, az Sky Shield-et és az összes jelenleg a Bizottság által bemutatott kezdeményezést.

Korábban arról is írtunk, hogy Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná.

Borítókép: Manfred Weber sorra veszíti el a támogatóit (Fotó: AFP)

