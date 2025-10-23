Orbán Viktor béketörekvései ellen harcol Manfred Weber, az EPP elnöke és Magyar Péter brüsszeli főnöke. Közben az Ukrajnának nyújtott mértéktelen támogatás már uniós szinten érezteti gazdasági hatásait, ráadásul a következő 10 évben olyan mértékű fegyverkezés fog folyni, amilyenre még nem volt példa az Európai Unió történetében.
Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke az Európai Parlamentben mondott beszédében elismerte, hogy az elmúlt egy évben a német munkaerőpiac jelentős leépítésekkel szembesült, a legnagyobb vesztes pedig a német autóipar volt, ahol 50 000 jól fizetett állás szűnt meg. Franciaország, Románia, Spanyolország és Olaszország tekintetében elmondta, hogy ott is hasonló a helyzet. Kitért rá, hogy rekordnagyságú erdőtüzek voltak Portugáliában és Spanyolországban, valamint, hogy a nemzetközi együttműködések gyengültek a klímaváltozás elleni küzdelem tekintetében és ennek terhe „most a mi vállunkat nyomja.”