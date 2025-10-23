Magyar Péter főnöke hadat üzent a békének

Orbán Viktor béketörekvései ellen harcol Manfred Weber, az EPP elnöke és Magyar Péter brüsszeli főnöke. Közben az Ukrajnának nyújtott mértéktelen támogatás már uniós szinten érezteti gazdasági hatásait, ráadásul a következő 10 évben olyan mértékű fegyverkezés fog folyni, amilyenre még nem volt példa az Európai Unió történetében.

Magyar Péter főnöke Orbán Viktor béketörekvései elleni harcol Brüsszelben

Fotó: Frederick Florin / AFP

Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke az Európai Parlamentben mondott beszédében elismerte, hogy az elmúlt egy évben a német munkaerőpiac jelentős leépítésekkel szembesült, a legnagyobb vesztes pedig a német autóipar volt, ahol 50 000 jól fizetett állás szűnt meg. Franciaország, Románia, Spanyolország és Olaszország tekintetében elmondta, hogy ott is hasonló a helyzet. Kitért rá, hogy rekordnagyságú erdőtüzek voltak Portugáliában és Spanyolországban, valamint, hogy a nemzetközi együttműködések gyengültek a klímaváltozás elleni küzdelem tekintetében és ennek terhe „most a mi vállunkat nyomja.”