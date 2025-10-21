UkrajnaBrüsszelOrbán Balázs

Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná

Orbán Balázs szerint a brüsszeli elit minden eszközt bevetne Ukrajna uniós csatlakozása érdekében, akár az EU alapvető szabályait is módosítva. A Politico értesülései szerint az új tagállamokat először szavazati jog nélkül vennék fel, hogy megkerüljék a vétókat. A politikai igazgató úgy véli, ez is része annak a brüsszeli háborús logikának, amely uralja az uniós döntéshozatalt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 8:27
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról ír, hogy az Ukrajna ügynökeként viselkedő brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében – még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is. Úgy folytatta, hogy a brüsszeli Politico uniós tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy egy készülő javaslat szerint az új tagállamokat akár teljes szavazati jog nélkül is felvennék az EU-ba, és majd csak később, a döntéshozatali rendszer átalakítása után kapnának teljes jogokat – akkor, amikor az egyes tagállamoknak már nehezebb lenne megvétóznia a közös döntéseket. 

Orbán Balázs a brüsszeli tervekről írt közösségi oldalán
Orbán Balázs a brüsszeli tervekről írt közösségi oldalán. Forrás: Facebook/Orbán Balázs

A brüsszeli tervek a vétójog korlátozásáról

A lap szerint a javaslat nem titkolt célja, hogy Ukrajna uniós csatlakozását elfogadhatóbbá tegye az olyan vezetők számára, mint Orbán Viktor. Egy uniós diplomata azt is felvetette: a Bizottság gyorsíthatná az eljárást azzal, ha a tárgyalásokat formális jóváhagyás nélkül vinné tovább, vagyis nem lenne szükség minden egyes lépésnél mind a huszonhét tagállam jóváhagyására, 

ami megakadályozná, hogy Orbán Viktor vétójoga a tárgyalások minden szakaszában érvényesüljön.

A politikai igazgató szerint ez a stratégia jól illeszkedik abba a gondolkodásba, amely három és fél éve uralja az uniós politikát: a háborús logika erőltetésébe, a szankciókra épülő zsákutcás politikába és a geopolitikai szembenállásba. Orbán Balázs szerint nem véletlen, hogy ugyanez a brüsszeli kör ma elutasítóan viszonyul az előkészítés alatt álló budapesti Trump–Putyin-találkozóhoz is, amely esélyt teremthet arra, hogy a konfliktus rendezése végre a békés megoldás irányába mozduljon el. 

Miközben a világ nagy része már a tárgyalásos rendezést támogatja, Brüsszel továbbra is a háború folytatásában és az uniós bővítés politikai célokra való felhasználásában érdekelt

– hangsúlyozta, majd azzal zárta a Facebook-oldalán megosztott posztot, hogy Magyarország álláspontja egyértelmű: nem támogatjuk egy háborúban álló ország uniós csatlakozását, és elutasítunk minden kísérletet, amely a tagállami jogok gyengítésére vagy a szuverenitás feladására irányul. Korábban írtunk arról is, hogy Ukrajna és Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Magyarország ellen.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

