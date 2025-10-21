Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról ír, hogy az Ukrajna ügynökeként viselkedő brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében – még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is. Úgy folytatta, hogy a brüsszeli Politico uniós tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy egy készülő javaslat szerint az új tagállamokat akár teljes szavazati jog nélkül is felvennék az EU-ba, és majd csak később, a döntéshozatali rendszer átalakítása után kapnának teljes jogokat – akkor, amikor az egyes tagállamoknak már nehezebb lenne megvétóznia a közös döntéseket.

Orbán Balázs a brüsszeli tervekről írt közösségi oldalán. Forrás: Facebook/Orbán Balázs

A brüsszeli tervek a vétójog korlátozásáról

A lap szerint a javaslat nem titkolt célja, hogy Ukrajna uniós csatlakozását elfogadhatóbbá tegye az olyan vezetők számára, mint Orbán Viktor. Egy uniós diplomata azt is felvetette: a Bizottság gyorsíthatná az eljárást azzal, ha a tárgyalásokat formális jóváhagyás nélkül vinné tovább, vagyis nem lenne szükség minden egyes lépésnél mind a huszonhét tagállam jóváhagyására,