Németh BalázsKocsis MátébékecsúcsHarcosok órájabékemenet

Kocsis Máté: Magyar Péter a gyűlölet nagykövete + videó

A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órája keddi adásában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 8:07
Kocsis Máté, Harcosok Klubja edzőtábor Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet sikerült lokalizálni, az előzetes információk szerint az ország energiaellátását nem veszélyezteti – közölte Kocsis Máté a Harcosok órája keddi adásában. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy aggodalomra nincs ok, és felesleges spekulációkra alapozott álhíreket terjeszteni.

Hiszti, amit az Európai Unió csinál a budapesti békecsúcs kapcsán – értékelte, hogy Brüsszel vitanapot akar a témában tartani. 

Az zavarja az unió vezetőit, hogy nem ülhetnek ott az asztalnál.

– Arról vitáznak, miért Budapesten van a békecsúcs. Komikus, hogy néhány idióta arról tart vitát, hogy miért itt van. Ez nevetséges – jegyezte meg a frakcióvezető.

 

Baloldali programot képvisel a Tisza

Nem újkeletű ötlet, hogy a Tisza a nyugdíjakat is megadóztatná – mutatott rá Kocsis Máté.

– Már 2010 óta mennek a viták a baloldalon erről. A baloldali világkép szerint az állam minél több erőforrást beszed, és abból finanszírozza az ország különböző szükségleteit. A jobboldali felfogás pedig azt mondja, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, és döntsék el ők, mire költenék.

Ez egy létező vita, kérdés, hogy a vagyon megszerzésekor vagy elköltésekor adóztat egy kormány.

A baloldali struktúrával nyert már baloldal Magyarországon. A Tiszában ugyanazok a régi baloldali megmondóemberek jelentek meg, Surányi György, Kéri László, Petschnig Mária Zita, sorolhatnánk – emlékeztetett. Jelezte, Magyar Péter már elmondta, a szakértők fognak dönteni a Tisza programjáról, aztán, amikor rájön, hogy ezek a szakértők nem mondanak jókat, mindenkit letagad.

A Tisza eddig megismert programja abszolút baloldali

 – szögezte le a frakcióvezető.

 

Magyar Péter a kétszínűség prototípusa

Magyar Péternél maradva felhozta azt, hogy a Tisza elnöke árulót keres pártjában. – Felfoghatatlanul rossz hangulat lehet annál az asztalnál, ahol 12-en ültek, és Magyar Péter árulót keres köztük – mondta, hozzátéve, 

Magyar Pétert a saját személyisége fogja megakadályozni abban, hogy sikeres legyen.

 Kétszínű ember. Ha azt mondja, neki az ország fontos, tudni kell, hogy neki saját maga a fontos. Ha szeretetországról beszél, tudni kell, neki a gyűlölködés a fontos. 

A kétszínűség prototípusa.

A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán azt mondta, zajlanak jogi eljárások, a hatóság teszi a dolgát. – A 444 szeretné, ha mi irányítanánk ezeket a folymatokat, de ez nem igaz. De közben arról ír, hogy Magyar Péter majd kormányra kerülve egymaga zár börtönbe mindenkit. Mi a jogállami kereteket betartva működünk, mi a nyilvánosság erejét haszáltuk, és a politika erejét használtuk, hiszen ez egy politikai támadás volt, mi pedig elhárítottuk.

Az Index szerint "nem állunk jól"

Arra, Orbán Viktor állítólag azt mondta, nem állunk jól, Kocsis Máté közölte, várható volt, hogy ezt ki fogják ragadni a környezetéből. – Orbán Viktor néhány választókerültet érintően beszélt arról, az ottani vezetőknek fokozni kell a tempót, mert nem állnak jól. 

– Üzenem, jól állunk

 – mondta, jelezve, igazából Magyar Péter nem áll jól. – Reneteg ügy van, mi miatt nyár közepe óta bukdáscsol, és a nem elkötelezett Tisza szavazók elgondolkodnak, jó váltás-e azt a kormányfőt lecserélni, aki épp történelmi találkozónak ad otthont Trumppal és Putyinnal, szemben azzal, aki lehallgatja a feleségét, folyamatosan mást mond.

Ruszin-Szendi Romulusz minap nyilvánosságra került kijelentése kapcsán azt mondta, egy komplexusos hülye barom. – Egy komoly ember olyanokat nem mond, hogy "viszket a tenyerem, ki is vagyok rá képezve", vagy "senki ne kössön belém".

Magyar Péter a gyűlölködés nagykövete

A békemenetről elmondta, az állítólagos buszoztatás nem igaz, olyan, mint a Fiatozás. Valaki kitalálta, megírta, és elterjesztették. – A rossz hír számukra az lesz, hogy elképesztően sokan lesznek a békemeneten. Könnyen lehet, hogy minden idők legnagyobb menete lesz az idei, mégpedig azért, mert Magyar Péter olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, ami a polgári tábort megmozdította. Ez az ember semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat fel. A polgári tábor részéről ér minket kritika, de

 a Tiszánál az egész mögött van egy Pressman, van külföldi pénz, ott van Weber, és van gyűlölködés, melynek Magyar Péter a nagykövete. 

A Tisza rendezvényére azok látogatnak el, akik szeretik ezt a gyűlöletet, és a jobboldalt korábban is gyűlölték. 

Szerdán Rákay Philip médiaszemélyiség érkezik a műsorba.

Csütörtökön, október 23-án, a békemenet napján pedig Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája és Fritz Tamás politológus lesz a Harcosok órája vendége.

A Harcosok órája e heti adásait is érdemes lesz követni (Forrás: Facebook)

 

Borítókép: Kocsis Máté a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu