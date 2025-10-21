Kocsis Máté: Magyar Péter a gyűlölet nagykövete + videó

A százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet sikerült lokalizálni, az előzetes információk szerint az ország energiaellátását nem veszélyezteti – közölte Kocsis Máté a Harcosok órája keddi adásában. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy aggodalomra nincs ok, és felesleges spekulációkra alapozott álhíreket terjeszteni.

Hiszti, amit az Európai Unió csinál a budapesti békecsúcs kapcsán – értékelte, hogy Brüsszel vitanapot akar a témában tartani.

Az zavarja az unió vezetőit, hogy nem ülhetnek ott az asztalnál.

– Arról vitáznak, miért Budapesten van a békecsúcs. Komikus, hogy néhány idióta arról tart vitát, hogy miért itt van. Ez nevetséges – jegyezte meg a frakcióvezető.

Baloldali programot képvisel a Tisza

Nem újkeletű ötlet, hogy a Tisza a nyugdíjakat is megadóztatná – mutatott rá Kocsis Máté.

– Már 2010 óta mennek a viták a baloldalon erről. A baloldali világkép szerint az állam minél több erőforrást beszed, és abból finanszírozza az ország különböző szükségleteit. A jobboldali felfogás pedig azt mondja, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, és döntsék el ők, mire költenék.

Ez egy létező vita, kérdés, hogy a vagyon megszerzésekor vagy elköltésekor adóztat egy kormány.

A baloldali struktúrával nyert már baloldal Magyarországon. A Tiszában ugyanazok a régi baloldali megmondóemberek jelentek meg, Surányi György, Kéri László, Petschnig Mária Zita, sorolhatnánk – emlékeztetett. Jelezte, Magyar Péter már elmondta, a szakértők fognak dönteni a Tisza programjáról, aztán, amikor rájön, hogy ezek a szakértők nem mondanak jókat, mindenkit letagad.

A Tisza eddig megismert programja abszolút baloldali

– szögezte le a frakcióvezető.

Magyar Péter a kétszínűség prototípusa

Magyar Péternél maradva felhozta azt, hogy a Tisza elnöke árulót keres pártjában. – Felfoghatatlanul rossz hangulat lehet annál az asztalnál, ahol 12-en ültek, és Magyar Péter árulót keres köztük – mondta, hozzátéve,

Magyar Pétert a saját személyisége fogja megakadályozni abban, hogy sikeres legyen.

Kétszínű ember. Ha azt mondja, neki az ország fontos, tudni kell, hogy neki saját maga a fontos. Ha szeretetországról beszél, tudni kell, neki a gyűlölködés a fontos.

A kétszínűség prototípusa.

A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán azt mondta, zajlanak jogi eljárások, a hatóság teszi a dolgát. – A 444 szeretné, ha mi irányítanánk ezeket a folymatokat, de ez nem igaz. De közben arról ír, hogy Magyar Péter majd kormányra kerülve egymaga zár börtönbe mindenkit. Mi a jogállami kereteket betartva működünk, mi a nyilvánosság erejét haszáltuk, és a politika erejét használtuk, hiszen ez egy politikai támadás volt, mi pedig elhárítottuk.