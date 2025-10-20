Riadó Németországban, nagy a baj

A német költségvetés egyre inkább a hitelekre épül

A szövetségi személyi kiadások reálértéken ugyan nem növekedtek, ám a megugró kamatok és az új hitelfelvételek miatt ma már a német költségvetés közel nyolc százalékát a hitelszolgálat viszi el – 2021-ben ez még alig haladta meg az egy százalékot. A Bundeswehr újjáépítése és a különalapok létrehozása tovább fokozhatja az eladósodást.

Az IW elemzése szerint, ha Berlin valóban kezelni akarja a hiányt, nem az infrastruktúra-fejlesztési forrásokból kell elvonni, hanem a szociális kiadások szerkezetét kell átalakítani. A kormány előrejelzése szerint 2027 és 2029 között már 172 milliárd eurós hiány várható.

Növekvő terhek, fogyó források

Az idősödő társadalom, a csökkenő számú járulékfizető és a növekvő támogatásigények miatt a német jóléti modell egyre kevésbé tartható fenn. Az IW-tanulmány nem részletezi, milyen hatással van minderre a tömeges bevándorlás, ám a tendencia egyértelmű: a kiadások nőnek, a bevételek stagnálnak.