Németország a szakadék szélén: csődbe juthat az ország

Németország, Európa legnagyobb gazdasága, komoly kihívásokkal néz szembe, amelyek mélyreható reformokat igényelnek a jövőbeli prosperitás biztosítása érdekében. Friedrich Merz kancellár nemrégiben sokkoló kijelentést tett, amikor elismerte, hogy az ország évek óta túlköltekezik. Ez a beismerés rávilágít arra a sürgető szükségre, hogy Németország újragondolja gazdasági modelljét és szociális rendszerét.

Friedrich Merz, Németország kancellárja (Fotó: AFP)

Németország megszorításokra készülhet

A kancellár figyelmeztetése szerint fájdalmas megszorító intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy a fiatal németek jövőbeli kilátásai biztosítottak legyenek. Merz szavai szerint:

Mély korszakváltás előtt állunk, amely komoly következményekkel jár társadalmunk minden rétegére nézve.

A problémák gyökere részben a nyugdíjrendszerben keresendő. Marcel Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője rámutatott, hogy a kormánynak sürgősen foglalkoznia kell a nyugdíjkiadásokkal, amelyek jelenleg évi 400 milliárd eurót tesznek ki, és várhatóan tovább növekednek a következő évtizedben. A gazdasági minisztérium jelentése szerint a német nyugdíjrendszer diszfunkcionális és súlyos fenyegetést jelent a gazdaságra nézve.