Németország a szakadék szélén: csődbe juthat az ország

Németország, Európa legnagyobb gazdasága, válságos helyzetben van. Friedrich Merz kancellár megdöbbentő beismerése szerint az ország évek óta túlköltekezik, ami a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságához és súlyos gazdasági következményekhez vezet. Németország kormányának radikális reformokra van szüksége, hogy elkerülje az ország gazdaságának további romlását.

Kozma Zoltán
2025. 09. 18. 18:31
Friedrich Merz kancellár (Fotó: AFP)
Friedrich Merz kancellár (Fotó: AFP)
Németország, Európa legnagyobb gazdasága, komoly kihívásokkal néz szembe, amelyek mélyreható reformokat igényelnek a jövőbeli prosperitás biztosítása érdekében. Friedrich Merz kancellár nemrégiben sokkoló kijelentést tett, amikor elismerte, hogy az ország évek óta túlköltekezik. Ez a beismerés rávilágít arra a sürgető szükségre, hogy Németország újragondolja gazdasági modelljét és szociális rendszerét.

Friedrich Merz, Németország kancellárja (Fotó: AFP)
Friedrich Merz, Németország kancellárja (Fotó: AFP)

Németország megszorításokra készülhet

A kancellár figyelmeztetése szerint fájdalmas megszorító intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy a fiatal németek jövőbeli kilátásai biztosítottak legyenek. Merz szavai szerint: 

Mély korszakváltás előtt állunk, amely komoly következményekkel jár társadalmunk minden rétegére nézve.

A problémák gyökere részben a nyugdíjrendszerben keresendő. Marcel Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet vezetője rámutatott, hogy a kormánynak sürgősen foglalkoznia kell a nyugdíjkiadásokkal, amelyek jelenleg évi 400 milliárd eurót tesznek ki, és várhatóan tovább növekednek a következő évtizedben. A gazdasági minisztérium jelentése szerint a német nyugdíjrendszer diszfunkcionális és súlyos fenyegetést jelent a gazdaságra nézve.

Katherina Reiche gazdasági miniszter hangsúlyozta: 

Mélyreható és sürgős reformokra van szükség annak biztosítására, hogy Németország megengedhesse magának a nyugdíjrendszer fenntartását.

A demográfiai változások is súlyosbítják a helyzetet, hiszen előrejelzések szerint a következő évtized közepére minden két munkaképes korú emberre egy nyugdíjas fog jutni.

A gazdasági nehézségek már most is éreztetik hatásukat. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint Németország gazdasága 2024-ben 0,2 százalékkal zsugorodott, folytatva a 2023-ban kezdődött recessziót. Ez a visszaesés külső sokkhatások és belső problémák – többek között a bürokrácia és a szakképzett munkaerő hiánya – együttes következménye.

Azonban nem mindenki ért egyet Merz diagnózisával. 

Barbel Bas, a Szociáldemokrata Párt munkaügyi és szociális minisztere baromságnak nevezte a kancellár állításait.

Frank-Walter Steinmeier államelnök pedig a jóléti államot kincsnek és olyan erőforrásnak nevezte, „amely országunkat azzá tette, ami”, bár elismerte, hogy a rendszer repedezik.

Borítókép:  Friedrich Merz kancellár (Fotó: AFP)

