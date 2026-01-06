Egy kis adalék ehhez a rohadékhoz

Szentkirályi Alexandra ma közzétette a legtöbbet hiányzó EP-képviselők toplistáját, amely szerint a rekordhiányzó maga Magyar Péter, aki az esetek 74%-ban nincs is jelen a szavazásokon. Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért? S mindeközben ez az arcátlan, jellemtelen, hazug gazember tegnap este az ATV-ben – farizeusokat megszégyenítő módon – szemrebbenés nélkül ostorozta azokat a magyar parlamenti képviselőket, akik ritkán járnak be az ülésekre. Szemforgató hazudozás, Magyar Péter a neved!