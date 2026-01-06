idezojelek
Egy kis adalék ehhez a rohadékhoz

Persze, mindez világos.

Bayer Zsolt
európai parlament magyar péter mandula viktor atv munkahely 2026. 01. 06.
Mandula Viktor bejegyzése:

Megnéztem az Európai Parlament hivatalos honlapján: Magyar Péter utoljára 2025. július 10-én, azaz pontosan fél éve (!) járt bent utoljára a munkahelyén. Az azóta eltelt 6 hónapban úgy vett fel 6×8 = 48 millió forintot az európai adófizetők pénzéből, hogy egyetlenegyszer a közelébe sem ment az Európai Parlamentnek.

 

https://www.facebook.com/groups/412118755606558/posts/3477081279110275/

 Rákay Philip bejegyzése:

Szentkirályi Alexandra ma közzétette a legtöbbet hiányzó EP-képviselők toplistáját, amely szerint a rekordhiányzó maga Magyar Péter, aki az esetek 74%-ban nincs is jelen a szavazásokon. Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért? S mindeközben ez az arcátlan, jellemtelen, hazug gazember tegnap este az ATV-ben – farizeusokat megszégyenítő módon – szemrebbenés nélkül ostorozta azokat a magyar parlamenti képviselőket, akik ritkán járnak be az ülésekre. Szemforgató hazudozás, Magyar Péter a neved!

Az én megjegyzésem: persze, mindez világos. Ehhez fogható rohadék gazember, gátlástalan, aljas tetű emberemlékezet óta nem bukkant fel a honi közéletben.

De ezt minden normális magyar tudja, látja, érzi.

A tiszás kemény magnak pedig mindegy. Ugyanis azok agyhalottak…

Száz nagyon nehéz nap

A BlackRock mára a világ ura lett

Szily Nóra a szakma szégyene

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Remélem, senki nem bántotta!

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

