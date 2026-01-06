Egy kis adalék ehhez a rohadékhoz

Mandula Viktor bejegyzése:
Megnéztem az Európai Parlament hivatalos honlapján: Magyar Péter utoljára 2025. július 10-én, azaz pontosan fél éve (!) járt bent utoljára a munkahelyén. Az azóta eltelt 6 hónapban úgy vett fel 6×8 = 48 millió forintot az európai adófizetők pénzéből, hogy egyetlenegyszer a közelébe sem ment az Európai Parlamentnek.
https://www.facebook.com/groups/412118755606558/posts/3477081279110275/
Rákay Philip bejegyzése:
Szentkirályi Alexandra ma közzétette a legtöbbet hiányzó EP-képviselők toplistáját, amely szerint a rekordhiányzó maga Magyar Péter, aki az esetek 74%-ban nincs is jelen a szavazásokon. Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért? S mindeközben ez az arcátlan, jellemtelen, hazug gazember tegnap este az ATV-ben – farizeusokat megszégyenítő módon – szemrebbenés nélkül ostorozta azokat a magyar parlamenti képviselőket, akik ritkán járnak be az ülésekre. Szemforgató hazudozás, Magyar Péter a neved!
Az én megjegyzésem: persze, mindez világos. Ehhez fogható rohadék gazember, gátlástalan, aljas tetű emberemlékezet óta nem bukkant fel a honi közéletben.
De ezt minden normális magyar tudja, látja, érzi.
A tiszás kemény magnak pedig mindegy. Ugyanis azok agyhalottak…
Szóljon hozzá!
