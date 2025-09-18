Sorra kerülnek elő a videók a közösségi médiában arról, hogy milyen elképesztő módon zajlik a mozgósítás Brüsszel kedvenc demokráciájában. Volodimir Zelenszkij és emberei mindent megtesznek, hogy minél több férfit vigyenek a frontra, azaz a biztos halálba.
Zelenszkij emberrablói lecsaptak + videó
Újabb sokkoló videó látott napvilágot az ukrajnai helyzetről. Volodimir Zelenszkij toborzói a felvételek tanúsága szerint könyörtelen módszereket alkalmaznak.
A Telegramon látható újabb felvételhez annyit írtak:
Tegnap Luckban újabb konfliktus robbant ki a TCK képviselőivel, amikor megpróbáltak egy fiatalembert besorozni.
Korábban arról írtunk, hogy az ukrán határon elkapták a Sahtar és a kijevi Dinamo focicsapatok korábbi kapusát, Artur Rudkót. Rudko illegálisan próbálta elhagyni az országot. Nem járt sikerrel, elfogták és katonai kiképzésre küldték.
Az eset a Dnyeszter menti régióban történt, az ukrán–moldáv határ közelében. Az odesszai rendőrök megállítottak egy járművet, amelyben négy felnőtt és egy négyéves gyerek utazott, akit azért vittek magukkal, hogy eltereljék a hatóság figyelmét, és akadálytalanul átkelhessenek a határon.
– áll a jelentésben. Az illegális határátlépést a Telegram (orosz) közösségi hálózatán keresztül szervezték, és miután elfogták őket, nyolcezer dollárnak megfelelő büntetést szabtak ki rájuk. Rudko háromszoros kupagyőztes és kétszeres ukrán bajnok. Jelenleg klub nélküli, de nem jelentette be a futballkarrierje végét.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
