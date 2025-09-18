Zelenszkij emberrablói lecsaptak + videó

Korábban arról írtunk, hogy az ukrán határon elkapták a Sahtar és a kijevi Dinamo focicsapatok korábbi kapusát, Artur Rudkót. Rudko illegálisan próbálta elhagyni az országot. Nem járt sikerrel, elfogták és katonai kiképzésre küldték.

Az eset a Dnyeszter menti régióban történt, az ukrán–moldáv határ közelében. Az odesszai rendőrök megállítottak egy járművet, amelyben négy felnőtt és egy négyéves gyerek utazott, akit azért vittek magukkal, hogy eltereljék a hatóság figyelmét, és akadálytalanul átkelhessenek a határon.

– áll a jelentésben. Az illegális határátlépést a Telegram (orosz) közösségi hálózatán keresztül szervezték, és miután elfogták őket, nyolcezer dollárnak megfelelő büntetést szabtak ki rájuk. Rudko háromszoros kupagyőztes és kétszeres ukrán bajnok. Jelenleg klub nélküli, de nem jelentette be a futballkarrierje végét.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)