Fojtogatja a migráció a briteket, ez lehet a megoldás

2025 eddig a legsúlyosabb év a kis hajós átkelések történetében. Szeptember 10-ig több mint 30 ezer ember érkezett a csatornán keresztül az Egyesült Királyságba, ami 46 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Július végére már 25 ezren átkeltek, ami abszolút rekordnak számít ilyen korai szakaszban. Az év végéig akár 50 ezer fölé is ugorhat a szám, túlszárnyalva a 2022-es csúcsot is, amikor 46 ezren próbálkoztak. A migráció miatt elszabadultak az indulatok.

Elég a migrációból, mondják a britek (Fotó: AFP)

A britek viszont úgy látják a kormány tétlenül szemléli a helyzetet. A kormányzat évi több milliárd fontot költ a bevándorlók elszállásolására, miközben a hazai kórházakat és iskolákat túlterheli a rendszer.

A migráció miatt tehetetlen a kormány

A Starmer-kormány ígéretei ugyanakkor papíron jól hangzanak, de a gyakorlatban kudarcot vallottak. A ruandai kitoloncolási terv elbukott, helyette egy „egy be, egy ki” egyezményt kötöttek Franciaországgal, ami eddig csak pár tucat ember visszatoloncolását eredményezte – miközben naponta százak kötnek ki Dover partjain.

A belügyminisztérium nyilatkozatai üres frázisok: „elfogadhatatlan a csempészek pusztítása”, de a hajók száma csökkenés helyett nő.

A kormány tehetetlen, a britek dühe pedig forr.