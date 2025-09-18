Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Fojtogatja a migráció a briteket, ez lehet a megoldás

A La Manche csatorna vizein továbbra is hömpölygnek a kis hajók, tele illegális bevándorlókkal, miközben a Keir Starmer vezette kormány tehetetlenül szemléli a helyzetet. Az elmúlt évek ellenőrizetlen bevándorlása miatt elszabadultak az indulatok a szigeteken: tüntetések, zavargások voltak, és egyre hangosabb kiáltványok hangzottak el a határvédelem összeomlásáról. Nigel Farage, a Reform UK vezetője pedig soha nem látott erővel tör előre a közvélemény-kutatások élén, miközben a kormány „megoldásai" csak a problémát tetézik. Betelt a pohár: a britek elégtételt követelnek a migráció miatt.

Kozma Zoltán
2025. 09. 18. 10:30
Tüntetők angol és brit zászlókat lengetnek, miközben a polgármesteri hivatal felé vonulnak, tiltakozásul a menekültkérelmezők elszállásolása ellen (Fotó: AFP)
2025 eddig a legsúlyosabb év a kis hajós átkelések történetében. Szeptember 10-ig több mint 30 ezer ember érkezett a csatornán keresztül az Egyesült Királyságba, ami 46 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Július végére már 25 ezren átkeltek, ami abszolút rekordnak számít ilyen korai szakaszban. Az év végéig akár 50 ezer fölé is ugorhat a szám, túlszárnyalva a 2022-es csúcsot is, amikor 46 ezren próbálkoztak. A migráció miatt elszabadultak az indulatok.

migráció
Elég a migrációból, mondják a britek (Fotó: AFP)

A britek viszont úgy látják a kormány tétlenül szemléli a helyzetet. A kormányzat évi több milliárd fontot költ a bevándorlók elszállásolására, miközben a hazai kórházakat és iskolákat túlterheli a rendszer.

A migráció miatt tehetetlen a kormány

A Starmer-kormány ígéretei ugyanakkor papíron jól hangzanak, de a gyakorlatban kudarcot vallottak. A ruandai kitoloncolási terv elbukott, helyette egy „egy be, egy ki” egyezményt kötöttek Franciaországgal, ami eddig csak pár tucat ember visszatoloncolását eredményezte – miközben naponta százak kötnek ki Dover partjain. 

A belügyminisztérium nyilatkozatai üres frázisok: „elfogadhatatlan a csempészek pusztítása”, de a hajók száma csökkenés helyett nő.

 A kormány tehetetlen, a britek dühe pedig forr.

Az ellenőrizetlen bevándorlás gazdasági teher is. A közvélemény-kutatások szerint a kis hajós átkelések drámaian csökkentik a bevándorlás támogatását: minden egyes látható érkezési hullám 2 százalékkal csökkenti a migráció iránti támogatást, különösen a külföldi diákok és nem EU-s munkavállalók esetében. 

A nyár folyamán több ezer tüntetést regisztrált a rendőrség, háromszor annyit, mint 2023-ban – ezek egy része közvetlenül a migrációs hotelek ellen irányult, más része az Izrael-ellenes tüntetésekkel keveredett, de mindegyikben ott bujkál a frusztráció a „gyenge határok” miatt.

A szigetország lakói közül sokan érzik úgy, hogy elvesztették hazájukat: a várólisták hosszabbodnak, a lakbérárak az egekbe szöknek, miközben a kormány további milliókat költ „elrettentésre”. Ez a pénz pedig a britek zsebéből jön. A közhangulat szerint a migráció már nem kérdés, hanem nemzetbiztonsági vészhelyzet.

Farage felemelkedése

Ebben a helyzetben Nigel Farage, a brexit atyja és a Reform UK vezetője tovább erősödött. Szeptemberi közvélemény-kutatások szerint pártja erős támogatottságot élvez, megelőzve a Munkáspártot és a Konzervatívokat. Egy friss felmérés szerint a Reform akár abszolút többséget is szerezhetne egy mostani választáson

Farage a migrációval kapcsolatban konkrét tervet vázolt fel. Azonnali letartóztatásokat és tömeges kitoloncolásokat ígért. 

Borítókép: Tüntetők angol és brit zászlókat lengetnek, miközben a polgármesteri hivatal felé vonulnak, tiltakozásul a menekültkérelmezők elszállásolása ellen (Fotó: AFP)

