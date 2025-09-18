Egyesült KirályságNagy-BritanniaEgyesült ÁllamokTrump

Trump fontos részleteket árult el az amerikai-brit kapcsolatokról

Elismerően szólt az amerikai elnök konfliktusrendezési törekvéseiről a brit uralkodó. Donald Trump szigetországi látogatása csütörtökön is folytatódik.

Kozma Zoltán
Forrás: MTI/BBC2025. 09. 18. 6:20
Donald Trump amerikai elnök (középen) és III. Károly brit király (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (középen) és III. Károly brit király (Fotó: AFP)
III. Károly király, aki szerdán állami látogatáson látta vendégül Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban, az elnöki házaspár tiszteletére adott esti fényűző banketten elmondott beszédében úgy fogalmazott: Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat minden idők legszorosabb védelmi, biztonsági és hírszerzési kapcsolatrendszere köti össze, és a két ország két világháborúban harcolt vállvetve a zsarnokság ellen.

Trump
Donald Trump amerikai elnök (3B) és III. Károly brit király (4B) vezetik a vendégeket (Fotó: AFP)

A brit uralkodó szerint ma, amikor „Európát ismét zsarnokság fenyegeti", Nagy-Britannia és az Egyesült Államok újból együtt áll ki az agresszió elrettentéséért és a béke megteremtéséért.

Trump a békére törekszik

A király elismerően szólt arról, hogy Trump személyes elkötelezettséget tanúsít a világ legmakacsabb konfliktusainak megoldására. Válaszul Trump elnök dicsérte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti különleges kapcsolatot, mondván, hogy a „különleges” szó nem is elégséges annak leírására.

Bankettbeszédében az elnök méltatta Vilmos herceget, szerinte „hihetetlen sikeres lesz a jövőben”, Katalint pedig „ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek” nevezte.

Az állami látogatás csütörtökön folytatódik, melynek során Kamilla királynő Melania Trump first ladyvel közös eseményeken vesz részt. Trump Keir Starmer miniszterelnökkel utazik Chequers-i vidéki házába.

Az amerikai elnök mindig is tisztelte a néhai Erzsébet királynőt – Trump koszorút helyezett el, valamint lerótta tiszteletét az egykori uralkodó windsori sírjánál.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság partnerségi értékének elismerése mellett a király hangsúlyozta a környezetvédelem fontosságát, mondván, hogy „értékes lehetőség van a természet csodáinak és szépségének védelmére és helyreállítására a minket követő generációk számára”.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (középen) és III. Károly brit király (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
