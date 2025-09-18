Trump fontos részleteket árult el az amerikai-brit kapcsolatokról

III. Károly király, aki szerdán állami látogatáson látta vendégül Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban, az elnöki házaspár tiszteletére adott esti fényűző banketten elmondott beszédében úgy fogalmazott: Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat minden idők legszorosabb védelmi, biztonsági és hírszerzési kapcsolatrendszere köti össze, és a két ország két világháborúban harcolt vállvetve a zsarnokság ellen.

Donald Trump amerikai elnök (3B) és III. Károly brit király (4B) vezetik a vendégeket (Fotó: AFP)

A brit uralkodó szerint ma, amikor „Európát ismét zsarnokság fenyegeti", Nagy-Britannia és az Egyesült Államok újból együtt áll ki az agresszió elrettentéséért és a béke megteremtéséért.

Trump a békére törekszik

A király elismerően szólt arról, hogy Trump személyes elkötelezettséget tanúsít a világ legmakacsabb konfliktusainak megoldására. Válaszul Trump elnök dicsérte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti különleges kapcsolatot, mondván, hogy a „különleges” szó nem is elégséges annak leírására.

Bankettbeszédében az elnök méltatta Vilmos herceget, szerinte „hihetetlen sikeres lesz a jövőben”, Katalint pedig „ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek” nevezte.

Az állami látogatás csütörtökön folytatódik, melynek során Kamilla királynő Melania Trump first ladyvel közös eseményeken vesz részt. Trump Keir Starmer miniszterelnökkel utazik Chequers-i vidéki házába.

Az amerikai elnök mindig is tisztelte a néhai Erzsébet királynőt – Trump koszorút helyezett el, valamint lerótta tiszteletét az egykori uralkodó windsori sírjánál.