Brüsszelből bejelentették: ők fogják fizetni a balos médiumokat!

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről tartott 2025. évi értékelő beszédében hosszasan foglalkozott a médiával – hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport.

A Tűzfalcsoport utánajárt, milyen médiaprojekteket finanszíroz Von der Leyen és a brüsszeli vezetés (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A bizottsági elnök ezt mondta:

Vidéken sok helyen nosztalgiával gondolnak a régi szép időkre, amikor még volt újságos, és voltak helyi lapok. Helyükön ma sokszor hírsivatagok találhatók, ahol csak a dezinformáció virágzik. Ez nagyon veszélyes a demokráciánkra.

Von der Leyen hozzátette, hogy egy új médiareziliencia-programot indítanak a független újságírás és a médiatudatosság támogatására. Kifejtette:

A következő költségvetésben a médiafinanszírozás jelentős növelésére teszünk javaslatot. Utat kell nyitnunk a magánbefektetéseknek is. Ezért e célból saját eszközeinkkel is támogatni fogjuk a független és helyi médiát. A szabad sajtó mindenhol a demokrácia bástyája. Támogatni fogjuk az európai sajtót szabadsága megőrzésében.

Ursula eufemisztikus beszéde kapcsán kíváncsiak voltunk, eddig pontosan kik és milyen összegekhez jutottak az uniós adófizetők pénzéből – tette fel a kérdést a Tűzfalcsoport. Nem meglepő módon

milliárdok mentek el baloldali és szélsőliberális médiaprojektekre.

Az egyik új projektet például a 444 újságírójára, Erdélyi Péterre bízták. Ő 2023-ban hozta létre a Fenntartható Média Központot, amelynek célja, hogy forrásokhoz juttassa a szerkesztőségeket. A Center for Sustainable Media (CSM) nyíltan vállalja, hogy Brüsszelben lobbizik annak érdekében, hogy több pénz jusson a „közérdekű újságírásra” és a hírmédiára.

Vagyis egy olyan ernyőszervezetről van szó, amely nemcsak tanácsadást és adatbázist kínál a függetlennek mondott szerkesztőségeknek, hanem intézményesíti a brüsszeli médiapénzek megszerzésének és elosztásának mechanizmusát.

Erdélyi Péter saját cégének a bemutatkozójában azt írja, hogy a Soroshoz köthető Media Development Investment Fund tanácsadója. A szervezet nemrég több más hasonló intézménnyel együtt félmilliárdos (580 millió forint) támogatást kapott Brüsszelből.