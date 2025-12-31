Így segíti a kormány a fiatalok elhelyezkedését

Rendkívüli

Több olyan programot is indított a kormány, amely elősegíti a fiatalok elhelyezkedését. Ez a korosztály a munkaerőpiacon is tartalékot jelent.

Kiss Gergely
2025. 12. 31. 12:00
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Van egy olyan fontos mutatója a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH), amelyről levesebb szó esik. Ez a mutató azoknak a fiataloknak az arányát fedi fel, akik foglalkoztatásban, oktatásban és képzésben sem vesznek részt. Pontosabban azok arányát mutatja, akik az adott héten nem dolgoztak, és a felvételt megelőző négy hétben bármiféle (iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli) oktatásban, képzésben nem vettek részt. Ez a 15–24 éves azonos korú népességen belüliek arányát jelzi. Ez az úgynevezett NEET-ráta.

elhelyezkedés: így segíti a fiatalokat a kormány
A fiatalok gyakrabban váltanak munkahelyet, az elhelyezkedés viszont kicsit tovább tart at tanulmányaik befejezése után, mint korábban
Fotó: Székelyhidi Balázs

A KSH megjegyzi, hogy a fiatalok gyakrabban váltanak munkát, és a tanulmányok befejezését követően hosszabb idő alatt helyezkednek el a munkaerőpiacon, mint korábban. Az egyén és a társadalom számára is negatív hatású, ha a fiatalok a tanulmányok befejezése után nem tudnak rövid időn belül elkezdeni dolgozni, és hosszabb távon kiszorulnak mind a munkaerőpiacról, mind az oktatásból. Idővel gyengülnek, akár elavulttá is válhatnak a megszerzett ismeretek, csökken a fiatalok önértékelése, ezek és a szakmai gyakorlat hiánya így egyre jobban megnehezítik az integrálódást a munka világába.

Elhelyezkedés: jelentősek a területi különbségek

Az elemzés emlékeztet arra, hogy 2000-től a 2008-ban kezdődő gazdasági válságig a nem dolgozó, nem tanuló 15–24 évesek aránya jellemzően csökkenő tendenciát mutatott, 15,4-ről 11,5 százalékra mérséklődött. Ezt követően erőteljes növekedés volt megfigyelhető, mely 2013-ban tetőzött, elérve a 2000-es szintet, majd ismét csökkent. Ezt a folyamatot a koronavírus-járvány 2020-ban egy évre megakasztotta, amikor a lezárások miatt az elhelyezkedés esélyei jelentősen romlottak. Majd ezt követően 2023-ban a mutató értéke 9,8 százalék volt, amely 0,8 százalékponttal kedvezőbb a 2021-es értéknél. A 15–24 éves nők körében magasabb volt azok aránya, akik nem dolgoznak és nem is tanulnak. 

A nemek közötti különbség a vizsgált időszakban 6,4–1,7 százalékpont között mozgott, 2023-ban 2,5 százalékponton állt.

A fiatalabb, 15–19 éves korosztályban, tekintettel arra, hogy többségük még iskolarendszerű képzésben vesz részt, lényegesen alacsonyabb a ráta értéke (2023-ban 6,2 százalék), a nők körében volt magasabb 1,6 százalékponttal. A középiskolai tanulmányokat jellemzően húszéves korukig befejezik a fiatalok, így nem meglepő, hogy a 20–24 éves korosztályba tartozókra jellemző érték 2023-ban több mint kétszerese (13,3 százalék) volt a fiatalabb korosztályba tartozókénak. A nemek közti különbség is számottevőbb volt, a férfiaknál 11,6 százalék, a nők esetében 12,2 százalék a ráta értéke.
A nem dolgozó és nem tanuló 15–24 éves fiatalok 61,9 százaléka a nem is keresett munkát 2023-ban. Miközben a nők körében a gyermekgondozás és egyéb családi ok is döntő szerepet játszik abban, hogy nem keresnek munkát, addig a férfiaknál leginkább a megfelelő munkalehetőség hiánya, illetve betegség, fogyatékosság a fő ok.

Jelentősek a területi különbségek. A vizsgált időszak döntő részében Budapesten volt a legalacsonyabb a mutató értéke, 2023-ban Budapestet (3,9 százalék), Nyugat-Dunántúl (6,5), Közép-Dunántúl (7,7) és Pest (7,9) régió követte. Az elmúlt 23 évet tekintve Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön volt a legmagasabb ezen fiatalok aránya (2023-ban 16,7, illetve 13,6 százalék), mivel ezeket a régiókat magasabb munkanélküliség jellemzi, kevesebb a munkalehetőség, magasabb az alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya, ami miatt sokan el sem kezdenek munkát keresni.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára korábban jelezte, hogy a fiatalok munkanélkülisége, illetve foglalkoztatási rátája jobb, mint az uniós átlag, de van itt még feladat, van teendő. Erről szól például az Ifjúsági garancia program, amelyben most már több mint 26 ezren vesznek részt. 

A fiataloknál a legnagyobb bérkülönbség a 20–22 éves és a harmincéves fiatalok között van. 

Ez azt sugallja, hogy érdemes tanulni, mert nagy valószínűséggel ők magasabb jövedelemkategóriában tudnak elhelyezkedni.

