Rendkívüli

Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Ursula von der LeyenEurópai UnióNézőpont Intézet

Mit jelent Von der Leyen beszéde magyar nézőpontból?

Hat pontban foglalta össze az Európai Bizottsága elnöke által elmondott beszéd tanulságait a Nézőpont Intézet. Ursula von der Leyen beszéde alapján Európa versenyképessége továbbra is csak szavakban fontos.

Munkatársunktól
2025. 09. 10. 22:22
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat magyar szempontból fontos momentumot emelt ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédéből a Nézőpont Intézet.

Ursula von der Leyen a magyar miniszterelnök álláspontjától gyökeresen eltérő víziót vázolt fel többek között Ukrajna integrációja kapcsán
Ursula von der Leyen a magyar miniszterelnök álláspontjától gyökeresen eltérő víziót vázolt fel többek között Ukrajna integrációja kapcsán (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az első az energiabiztonság és az energiaárak kérdése.

A Bizottság elnökasszonya kiállt az orosz fosszilis energiáról való leválás politikája mellett, mely azonban az ukrán–orosz háború elején is tapasztalt energiaár-dráguláshoz és ellátásbeli bizonytalansághoz vezetne

– írta a Nézőpont Intézet.

Elemzésük szerint Európa versenyképessége továbbra is csak szavakban fontos: ezt a Bizottság által teljesítendő célt már egy évvel ezelőtt megfogalmazta a Tanács az ún. budapesti nyilatkozatban, von der Leyen azonban azóta sem tudott jelentős eredményeket bemutatni.

Von der Leyen álláspontja szerint Európa a lehető legjobban jött ki az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásból, miközben az európai érdekeket szem előtt tartók joggal aggódnak amiatt, hogy

az Európai Unió a világ balekjává vált

– hívták fel a figyelmet. Az Európai Bizottság elnöke azt is előrevetítette, hogy Brüsszel Washington helyébe lép: növelni fogja a médiára szánt finanszírozás összegét, a USAID források kivonása után a globális nyomásgyakorló szervezetek fő finanszírozójává kíván válni – emelte ki a Nézőpont Intézet.

Von der Leyen a magyar kormány álláspontjától gyökeresen eltérő víziót vázolt fel

Von der Leyen felvetette a bővítés előtt álló országok, így Ukrajna közös piacba való integrációját.

Ez az elképzelés nem azonos a magyar miniszterelnök által megfogalmazott elképzeléssel, ami az Európai Uniót körkörös szerkezetként vizionálta, amelyben Ukrajna csak a külső, biztonsági és energiabiztonsági körnek a tagja, nem pedig a közös piacnak

– emlékeztettek. Végezetül a Bizottság elnöke szerint le kell rázni „az egyhangú döntéshozatal béklyóját”, és „bizonyos területeken, például a külpolitika területén el kell mozdulnunk a minősített többség felé”. Ez csak a Szerződésektől való eltéréssel lehetséges, ami a tagállamok, így Magyarország érdekérvényesítésének megkerülését célozza – figyelmeztetett a Nézőpont Intézet.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.