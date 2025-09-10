Mit jelent Von der Leyen beszéde magyar nézőpontból?

Hat magyar szempontból fontos momentumot emelt ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédéből a Nézőpont Intézet.

Ursula von der Leyen a magyar miniszterelnök álláspontjától gyökeresen eltérő víziót vázolt fel többek között Ukrajna integrációja kapcsán (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az első az energiabiztonság és az energiaárak kérdése.

A Bizottság elnökasszonya kiállt az orosz fosszilis energiáról való leválás politikája mellett, mely azonban az ukrán–orosz háború elején is tapasztalt energiaár-dráguláshoz és ellátásbeli bizonytalansághoz vezetne

– írta a Nézőpont Intézet.

Elemzésük szerint Európa versenyképessége továbbra is csak szavakban fontos: ezt a Bizottság által teljesítendő célt már egy évvel ezelőtt megfogalmazta a Tanács az ún. budapesti nyilatkozatban, von der Leyen azonban azóta sem tudott jelentős eredményeket bemutatni.

Von der Leyen álláspontja szerint Európa a lehető legjobban jött ki az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásból, miközben az európai érdekeket szem előtt tartók joggal aggódnak amiatt, hogy

az Európai Unió a világ balekjává vált

– hívták fel a figyelmet. Az Európai Bizottság elnöke azt is előrevetítette, hogy Brüsszel Washington helyébe lép: növelni fogja a médiára szánt finanszírozás összegét, a USAID források kivonása után a globális nyomásgyakorló szervezetek fő finanszírozójává kíván válni – emelte ki a Nézőpont Intézet.

Von der Leyen a magyar kormány álláspontjától gyökeresen eltérő víziót vázolt fel

Von der Leyen felvetette a bővítés előtt álló országok, így Ukrajna közös piacba való integrációját.

Ez az elképzelés nem azonos a magyar miniszterelnök által megfogalmazott elképzeléssel, ami az Európai Uniót körkörös szerkezetként vizionálta, amelyben Ukrajna csak a külső, biztonsági és energiabiztonsági körnek a tagja, nem pedig a közös piacnak

– emlékeztettek. Végezetül a Bizottság elnöke szerint le kell rázni „az egyhangú döntéshozatal béklyóját”, és „bizonyos területeken, például a külpolitika területén el kell mozdulnunk a minősített többség felé”. Ez csak a Szerződésektől való eltéréssel lehetséges, ami a tagállamok, így Magyarország érdekérvényesítésének megkerülését célozza – figyelmeztetett a Nézőpont Intézet.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)