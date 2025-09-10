Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Hozzátette: Putyin háborús gazdasága a háború végével sem fog megállni. És ez azt jelenti, hogy Európának készen kell állnia arra, hogy vállalja a felelősséget saját biztonságáért. Természetesen a NATO mindig jelentős szerepet fog betölteni. De csakis egy erős és hiteles védelmi pozíció garantálhatja a biztonságunkat.

Az elmúlt években történelmi eredményeket értünk el az Európai Védelmi Unió kiteljesítése terén – jelentette ki.

Most azon dolgozunk, hogy kedvezményeket biztosítsunk azoknak, akik támogatják Ukrajnát, vagy ukrán nyersanyagot vásárolnak, vagy ukrán terméket. Sürgős szükségletekre reagálunk ezzel a sürgős pénzügyi támogatással. A múlt héten a fronton lévő uniós országokba tett látogatásom során a saját szememen is láttam, hogy ők tudják a legjobban, hogy mekkora fenyegetést jelent Oroszország. És ez egyáltalán nem kétséges. Európa keleti szárnya tartja biztonságban Európa egész részét a Balti-tengertől az Északi-tengerig. És éppen ezért kell Európának beruháznia

– mondta. Hozzátette:

Ez azt jelenti, hogy el kell látnunk Európát független stratégiai eszközökkel. Be kell ruházni a valós idejű világmegfigyelésbe, hogy ne tévesszünk szem elől semmilyen haderőmozgást. Figyelembe kell vennünk balti barátaink kérését, és fel kell építenünk a kért drónfalat. Ez nem egy absztrakt elképzelés, ez a hiteles védelem alapja. Olyan közösen kifejlesztett és közösen alkalmazott és fenntartott európai képesség ez, amely valós időben tud reagálni úgy, hogy abszolút egyértelművé teszi a szándékainkat.

Európa a területének minden négyzetcentiméterét meg fogja védeni, hölgyeim és uraim

– emelte ki.

Von der Leyen: Ukrajna jövője az EU-ban van

Ursula von der Leyen szerint minden országban, ahol járt, ugyanazt az üzenetet hallotta, nincs vesztegetni való időnk. Tehát az Európai Tanács következő ülésén világos ütemtervet terjesztünk elő azért, hogy elindítsuk a közös európai védelmi projekteket. 2030-ra egyértelmű célokat tűzünk ki, és javasolni fogjuk továbbá az európai védelmi szemeszter létrehozását, mert 2030 holnap van, Európának azonban a jelenben kell felkészülnie.

Amikor a függetlenségről beszélünk, azt értjük alatta, hogy mi magunk döntünk a sorsunkról. Ezért harcol most Ukrajna, és ez minden európai polgárt megillet. Mert Európa egy eszme, a szabadság és az együttes erőeszméje. Ez az eszme vezérelte az 1989 utáni nemzedéket, amikor a Kelet és Nyugat egyesült. És ez az eszme most is ugyanolyan erős, mint akkor. És ezért hozzuk közelebb a jövőbeli tagállamokat az uniónkhoz beruházásokkal, a reformok támogatásával, az egységes piacba való integrációval. És ezt az érdemeken alapuló folyamatot a megfelelő ütemben kell továbbvinnünk, mert csakis egy egységes és egy – azt mondaná, újraegyesített Európa lehet független Európa. Nagyobb és erősebb Unió jelenti mindannyiunk számára a biztonsági garanciát

– húzta alá a bizottsági elnök.

És mert Ukrajna, Moldova, a Nyugat-Balkán számára a jövő a mi Uniónkban van, ezért valósítsuk meg Európa következő újraegyesítését

– fogalmazott Ursula von der Leyen.

Izraeli helyzet

Ami Gázában zajlik, megrázta a világ lelkiismeretét. Azt látjuk, hogy élelemért könyörgő embereket ölnek meg. Anyákat látunk, akik élettelen csecsemőjüket tartják a karjukban. Ezek a képek egyszerűen katasztrofálisak. És ezért nagyon egyértelmű üzenettel akarok kezdeni – tért rá a közel-keleti helyzetre a bizottsági elnök.

A szándékosan előidézett éhínség soha nem lehet háborús fegyver. A gyermekek érdekében az emberiség érdekében ennek véget kell vetni – tette hozzá.

Az izraeli kormány legszélsőségesebb minisztereinek erőszakra uszító intézkedéseit és nyilatkozatait is láttuk. És mindez azt jelzi, hogy egyértelműen a kétállami megoldás aláásására törekednek, arra, hogy meghiúsítsák azt, hogy a jövőben létrejöjjön egy életképes palesztin állam, és ezt nem hagyhatjuk

– üzente Von der Leyen.

Hozzátette: fájdalmas számomra ezeket a szavakat kimondani. Azt kérdezik, hogy mennyivel súlyosabb dolgoknak kell még történnie ahhoz, hogy egységesen legyünk képesek reagálni. Én ezt megértem, mert elfogadhatatlan, ami Gázában történik. És mert Európának úgy, mint korábban, most is vezető szerepet kell vállalnia.

A pénzügyi támogatás és humanitárius segítség, amit nyújtunk, sokkal több, mint bármely másik partner által nyújtott segítség. Az életképes palesztin hatóság iránti elkötelezettségünk tartja életben a kétállami megoldás lehetőségét. És másokat is rá kell vennünk a sürgős intézkedésekre a régióban is és azon túl is. De természetesen Európának többet kell tennie – mondta. Hozzátette: Számos tagállam önállóan tett lépéseket, és a magunk részéről javasoltuk a Horizont program keretében nyújtott finanszírozás részleges felfüggesztését, de ez a javaslat azonban elakadt többségi támogatás hiányában. Ezen abszolút változtatnunk kell, nem engedhetjük meg magunknak, hogy cselekvésképtelenné váljunk. Ezért fogok javaslatot tenni egy intézkedéscsomagra, amely lehetővé teszi a továbblépést. Először is a Bizottság mindent meg fog tenni, amire önállóan lehetősége van.

Fel fogjuk függeszteni az Izraelnek nyújtott kétoldalú támogatásunkat, és le fogunk állítani minden kifizetést ezeken a területeken anélkül, hogy ez befolyásolná az izraeli civil társadalommal folytatott munkánkat.

Másodszor két további javaslatot is a Tanács elé terjesztünk. Szankciókat fogunk javasolni a szélsőséges miniszterekkel és az erőszakos telepesekkel szemben

– jelentette be.

Emellett javaslatot fogunk tenni arra is, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó társulási megállapodást részlegesen függesszük fel.

Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz lesz többséget találni. És azt is tudom, hogy bármit is teszünk, az egyáltalán túl sok lesz, mások számára pedig túl kevés. De mindannyiunknak vállalnunk kell a saját felelősségünket. A Parlamentről, a Tanácsról, akár a Bizottságról beszélek

– szögezte le Ursula von der Leyen. Kiemelte: Harmadsorban, jövő hónapban létre fogunk hozni egy adományozó csoportot a palesztinok támogatására, és ezen belül egy célzott eszközt a Gázai övezet újjáépítésére. Ez egy nemzetközi szintű erőfeszítés a regionális partnerek részvételével, és a Franciaország és Szaúd-Arábia által szervezett New York-i konferencia lendületére épít majd.

Az izraeli nép régi barátja vagyok. Tudom, hogy a Hamász terroristái által elkövetett borzalmas merényletek október 7-én mennyire megrázták a nemzetet. A túszokat a Hamasz terroristái most már több mint 700 napja tartják fogva október 7-e óta. Ez a 700 nap fájdalmat és szenvedést jelent. Sem most, sem a jövőben nem lehet a Hamásznak helye, mert terroristák, akik el akarják pusztítani Izraelt. És eközben a saját népüket is terrorizálják, túszul ejtették a saját népük jövőjét. Európa célja mindig is ugyanaz volt a tényleges biztonság Izrael számára, és biztonságos jelen és jövő valamennyi palesztin számára

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette: Ez azt jelenti, hogy a túszokat szabadon kell engedni és biztosítani kell a humanitárius segélyek bejutását, és azonnali tűzszünetre van szükség. Azonban hosszabb távon az egyetlen reális béketerv a kétállami megoldáson alapul. Hogy egymás mellett éljenek békében és biztonságban. Ahol Izrael biztonságban van, életképes a Palesztin Hatóság és a Hamász fenyegetését felszámolták. Európa mindig is ezt támogatta, és itt az idő, hogy egységben ezt segítsük megvalósítani.

Európa versenyképessége is fontos

Az Európa helyzetéről szóló beszéd és a versenyképesség Európa középpontjában áll – mondta.

Európa függetlensége attól függ, hogy képes lesz-e megőrizni versenyképességét a jelenlegi viharos időkben is. Mindenünk megvan, ami ahhoz szükséges, hogy prosperáljon Európa az egységes piactól a szociális piacgazdaságig. Azonban tudjuk, hogy erős gazdasági és geopolitikai ellenszélben kell küzdenünk. És megtapasztalhattuk, hogy hogyan használhatók fel ellenünk a függőségeink. Ezért jelentős beruházásokat fogunk eszközölni a digitális és tiszta technológiákban

– hangsúlyozta.

A jövőbeli versenyképességi alap és a megduplázott keretű Horizont Európa kutatás és innováció program segíteni fog, hogy a Draghi-jelentésben azonosított fő, szűk keresztmetszeteket kezeljük az energiától, tőkén, a beruházásokon át az egyszerűsítésig. A kulcsfontosságú iparágakkal, járműiparral, vegyiparral, acéliparra, gyógyszeriparra, védelmi iparral és mezőgazdasággal stratégiai párbeszédet folytattunk, és mindenhol ugyanaz volt az üzenet, védjük meg a munkahelyeket, de ehhez meg kell könnyítenünk az európai üzleti vállalkozások tevékenységét.

A digitális euró például megkönnyíti majd a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak is a helyzetét.

A javaslataink 8 milliárd euróval fogják évente csökkenteni az európai vállalkozások bürokratikus költségeit. A katonai mobilitásra vagy a digitális ágazatra vonatkozóan újabb csomagok készülnek. Az innovatív vállalkozások számára pedig az úgynevezett 28. rendszert készítjük el és felgyorsítjuk a megtakarításra és beruházási unióra vonatkozó munkát.

Hiszen nagyon sok, rendkívül potenciállal rendelkező innovatív vállalkozás van Európában a kvantumtechnológia mesterséges intelligencia területén, de arra kényszerülnek, hogy ahogy növekedésnek indulnak, külföldi befektetőket keressenek, emiatt a munkahelyeket máshol fogják generálni, ami pedig a technológiai szuverenitásunkat is veszélyezteti. A Bizottság ezért egy több milliárd eurós úgynevezett skill-up europe alapot hozott létre, amely jelentős befektetéseket fog tenni a fiatal, gyorsan növekvő vállalatokba, mert azt akarjuk, hogy Európa legjobbjai Európát válasszák.

Von der Leyen szerint a legfontosabb eszközünk az egységes piac. Azonban mindannyian tudjuk, hogy ez még mindig befejezetlen. Az IMF becslése szerint a belső akadályok az egységes piacon egyenértékűek, azzal mintha 45 százalékos vám terhelné az árukat és vagy 110 zázalékos vám terhelné a szolgáltatásokat. Gondoljunk csak bele, milyen lehetőségeket szalasztunk el ezzel? A jelentés is hangsúlyozta, hogy amíg nem teljes az egységes piac, főként három területeken hiányosságok maradnak a pénzügyek, az energia és a távközlés területén, ezért világos politikai határidőket kell kitűznünk, és ezért elő fogunk terjeszteni az egységes piaci ütemtervet 2028-ig, megvalósítandó tervet olyan területeken, mint a tőkeszolgáltatások, energia, távközlés.

Nem mérjük az eredményeket, akkor azok nem fognak megvalósulni. Mindez támogatni fogja a technológiába való beruházásaikat is, ami a gazdaságunknak új lendületet ad, a tiszta és digitális technológiákra gondolok. Vegyük ezentúl a mesterséges intelligenciát. A függetlenségünk szempontjából nagyon fontos az európai mesterséges intelligencia, hozzájárul az iparágak, az egészségügyi védelem megerősítéséhez. Ezért az első fő építőelemekre fogunk összpontosítani, a felhő és a mesterséges intelligencia fejlesztéséről szóló jogszabályra és a kvantum tesztkörnyezetre – közölte.

Jelentős beruházásokat fogunk tenni az európai mesterséges intelligencia gigagyárakba, mert ezek majd a mi startupjainkat fogják támogatni, hogy ők képezzenek, betanítsanak és bevezessenek új, következő generációs AI-modelleket ezekben az óriásgyárakban. És amikor a magánszektorhoz intézzük a felhívásainkat, hogy csatlakozzanak hozzánk, nagyon lelkes, elsöprő választ kaptunk. A mai napon pedig a legnagyobb európai technológiai vállalkozások vezérigazgatóival fogok találkozni, hogy átadják a mesterséges intelligenciáról és technológiáról szóló nyilatkozatukat. Ez az ő elkötelezettségük Európa technológiai szuverenitásába való beruházásuk iránt, és ebbe az irányba kell, hogy haladjon Európa.

– jelölte ki az irányt a bizottsági elnök.

És ugyanezt a megközelítést kell alkalmaznunk a tiszta technológiák területén is, az acéltól az akkumulátorokig. Az európai tiszta technológiai ágazat Európában kell, hogy maradjon, és ezért sürgős lépéseket kell tennünk. A tiszta ipar megállapodás például meghatározta a fő akadályokat, amelyek lelassítják ezeket az ágazatokat. Most a végrehajtást kell felgyorsítanunk, mivel a befektetők tudni szeretnék. Persze, hogyha befektetnek, akkor lesz-e kereslet a tiszta európai termékek iránt a másik oldalon. Ezért a vezető piacoknak kell a fellépésünk középpontjában állniuk, hogy pozitív visszacsatolási folyamatot indítsunk el, ahol a kínálat és a kereslet is nő, az árak pedig csökkennek – mutatott rá.

A kínálati oldalon el fogunk indítani egy csomagot, ami 1,8 milliárd eurót tesz lehetővé, hogy az akkumulátorgyártást fellendítsük Európában. Az akkumulátorok elengedhetetlenek, más tiszta technológiák, különösen az elektromos almutók előmozdításához. Tehát ez a függetlenségünk, a gazdasági függetlenségünk szempontjából rendkívül fontos. Ami a keresleti oldalt illeti, a tiszta technológiáknak vezető szerepe kell, hogy legyen Európában, és ezért egy Made in Europe Európában készült kritériumot fogunk bevezetni a közbeszerzések terén – tette hozzá.

Ösztönzőket hoztunk létre a partnereink irányába, hogy európai termékeket vásároljanak. Meggyőződésem, hogy a tiszta technológia jövője Európa és Európában lesz, de az iparunk számára elérhetőek legyenek a szükséges anyagok itt Európában. Erre pedig az egyetlen válasz az, hogy egy valóban körforgalmat hozzunk létre. Ezért fel kell gyorsítanunk a körforgásos gazdaságról szóló jogszabályt, és meg kell kezdenünk a munkát azokban az ágazatokban, amelyek már készen állnak, illetve fenn kéne tartanunk tempót.

Megjegyezte, már ma az alacsony szén-dioxid kibocsátású források felelősek a villamos energiák több mint 70 százalékáért. Globális vezetők vagyunk a tiszta technológiákra vonatkozó szabadalmak terén, megelőzve az Egyesült Államokat, versenyezve Kínával. A tiszta tőkébe befektetett kockázati tőkét illetően kezdjük utolérni az Egyesült Államokat és jóval lehagytuk Kínát. Jó úton haladunk, hogy elérjük a 2030-as céljainkat, hogy legalább 55 százalékkal csökkentsük a kibocsátásokat. Ez az európai zöld megállapodás hatása, és továbbra is következetesen haladnunk kell éghajlat-politikai és környezetvédelmi céljaink felé, muszáj ezt tennünk, tisztelt képviselők – tette hozzá.

A tudomány nagyon világosan rámutatott, hogy a gazdasági, illetve a gazdasági és biztonsági érvek is meggyőzőek. Ez az átalakulás elengedhetetlen a függetlenségére irányuló törekvéseinkben, ezáltal ugyanis csökkenni fog energiafüggőségünk, a körforgásos termelés csökkenti stratégiai függőségeinket, és olyan élenjáró iparágak jönnek létre, amelyek képesek exportálni majd ezeket a megoldásokat, legyen szó Afrikáról, Indiáról, Közép-Ázsiáról, ők megoldásokat keresnek, és ezek gyorsan fejlődő piacok, mondta az elnök.

Hozzátette: Ráadásul még nem dőlt el, hogy ki fogja ezeket a piacokat a jövőben meghódítani. Mi képesek vagyunk kielégíteni a megoldások iránti igényt, de nem szabad elbizakodottnak lennünk, és az Európai Bizottság ezért javasolta a 2040-re vonatkozó célokat 10 évvel a párizsi megállapodás után.

Tudom, hogy sokan aggódnak amiatt, hogy milyen nagy horderejű változásokat kell végrehajtanunk, de ezért van szükség arra, hogy az átállás támogassa az embereket, megerősítse az ipart, és ehhez jelentősen fel kell említenünk a köz és magánberuházásokat is. Létre kell hoznunk a körforgások és tiszta termékek piacát, ami majd munkahelyeket és beruházásokat teremt Európában, és biztosítanunk kell, hogy az átmenet igazságos legyen mindenki számára, például a szociális klímaalap révén, és egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítanunk

– szögezte le.

Azt tesszük, amit tennünk kell, dekarbonizálnak, és ezért jutalmaznunk és motiválnunk kell az iparágainkat, ha nem így teszünk, akkor kénytelenek leszünk majd importálni, importálni acélt az autógyáraink számára, vagy műtrágyát a gazdák számára. És ez azt jelentené, hogy másoknak ki vagyunk szolgáltatva, másokon múlna, hogy milyen árú, mennyiségű és minőségű termékeket tudunk megvenni. Gondoljunk csak az acél vagy más fémekre. A globális túlkapacitás miatt folyamatosan csökken az árrés, és alig marad lehetőség a prémiumok kifizetésére.

Ezért az európai acéliparnak is egyre nehezebb a dekarbonizációba beruháznia. A Bizottság ezért fog javasolni egy új hosszú távú kereskedelmi eszközt, amely a hamarosan hatályukat vesztő acélipari védintézkedések helyébe lép. Európa mindig is nyitott lesz, mi szeretjük a versenyt, de mindig meg fogjuk védeni az iparunkat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

– húzta alá.

Cikkünk frissül.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)