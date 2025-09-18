Sokkoló fordulat következett be Charlie Kirk meggyilkolásának ügyében

Szeptember 12-étől kezdve részletekben hozták nyilvánosságra a Robinson és transznemű partnere között váltott üzenetek egyes részeit, de kedden Jeff Gray, Utah megye kerületi ügyésze teljesebb változatot tett közzé az üzenetváltásból.

A Breitbart News idézett az üzenetváltásból, amelyben Robinson úgy fogalmazott:

Még jól vagyok, szerelmem. Nemsokára hazamehetek, de még el kell hoznom a puskámat. Őszintén szólva azt reméltem, hogy ezt titokban tarthatom, amíg meg nem halok öregkorban. Sajnálom, hogy belekevertelek.

A szobatárs ezek után rákérdezett, hogy ő volt-e az elkövető, mire így válaszolt:

Én voltam, én voltam, sajnálom.

Az üzenetváltás egy másik részében Robinson állítólag jelezte, hogy „elege lett [Charlie Kirk] gyűlöletéből”.