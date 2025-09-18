Sokkoló fordulat következett be Charlie Kirk meggyilkolásának ügyében

Egy utahi bíró kedden védőintézkedést rendelt el, amely megtiltja Charlie Kirk feltételezett gyilkosának, Tyler Robinsonnak, hogy kapcsolatba lépjen Kirk özvegyével, Erikával.
Kirk özvegyét is védik
A Newsweek szerint a végzést Provóban nyújtották be, amely megtiltja Robinsonnak, hogy bármilyen módon kapcsolatba lépjen Erikával, és további vádakkal fenyeget, ha megszegi a rendelkezést.
Robinsont súlyosbított emberöléssel, lőfegyver jogellenes használatával és az igazságszolgáltatás két rendbeli akadályozásával vádolják. A CBS News hozzátette, hogy a vádak között szerepel még „két rendbeli tanú megfélemlítése és erőszakos bűncselekmény elkövetése gyermek jelenlétében”.
Az ügyészek halálbüntetést fognak kérni Robinson ellen.