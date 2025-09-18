Rendkívüli

Sokkoló fordulat következett be Charlie Kirk meggyilkolásának ügyében

Egy utahi bíróság védőintézkedést rendelt el, amely megtiltja a feltételezett gyilkosnak, Tyler Robinsonnak, hogy bármilyen módon kapcsolatba lépjen Kirk gyászoló özvegyével, Erikával. Charlie Kirk gyilkosa várhatóan halálbüntetéssel néz szembe.

2025. 09. 18. 8:04
Charlie Kirk halála megrázta egész Amerikát (Fotó: AFP)
Charlie Kirk halála megrázta egész Amerikát (Fotó: AFP)
Egy utahi bíró kedden védőintézkedést rendelt el, amely megtiltja Charlie Kirk feltételezett gyilkosának, Tyler Robinsonnak, hogy kapcsolatba lépjen Kirk özvegyével, Erikával.

Charlie Kirk (jobbra), a Turning Point USA alapítója és felesége, Erika (Fotó: AFP)

Kirk özvegyét is védik

A Newsweek szerint a végzést Provóban nyújtották be, amely megtiltja Robinsonnak, hogy bármilyen módon kapcsolatba lépjen Erikával, és további vádakkal fenyeget, ha megszegi a rendelkezést.

Robinsont súlyosbított emberöléssel, lőfegyver jogellenes használatával és az igazságszolgáltatás két rendbeli akadályozásával vádolják. A CBS News hozzátette, hogy a vádak között szerepel még „két rendbeli tanú megfélemlítése és erőszakos bűncselekmény elkövetése gyermek jelenlétében”. 

Az ügyészek halálbüntetést fognak kérni Robinson ellen.

Szeptember 12-étől kezdve részletekben hozták nyilvánosságra a Robinson és transznemű partnere között váltott üzenetek egyes részeit, de kedden Jeff Gray, Utah megye kerületi ügyésze teljesebb változatot tett közzé az üzenetváltásból.

A Breitbart News idézett az üzenetváltásból, amelyben Robinson úgy fogalmazott: 

Még jól vagyok, szerelmem. Nemsokára hazamehetek, de még el kell hoznom a puskámat. Őszintén szólva azt reméltem, hogy ezt titokban tarthatom, amíg meg nem halok öregkorban. Sajnálom, hogy belekevertelek.

A szobatárs ezek után rákérdezett, hogy ő volt-e az elkövető, mire így válaszolt:

Én voltam, én voltam, sajnálom.

Az üzenetváltás egy másik részében Robinson állítólag jelezte, hogy „elege lett [Charlie Kirk] gyűlöletéből”.

Borítókép: Charlie Kirk halála megrázta egész Amerikát (Fotó: AFP)

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

