Így értesült Vance Charlie Kirk haláláról + videó

Az amerikai alelnök személyesen is közel állt Charlie Kirkhöz, akit a jobboldal egyik legtehetségesebb véleményvezéreként tartottak számon. J. D. Vance a Fox Newsnak adott első nyilvános interjújában felidézte a pillanatot, amikor értesült a gyilkosságról, de beszélt emellett a baloldal felelősségéről és isten szerepéről is a tragédia feldolgozásában.

Vance egy barátot is elveszített aznap

(Fotó: BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az alelnök visszaemlékezett, hogy éppen a Fehér Házban végzett egy találkozóval, a telefonjára pillantva pedig számtalan üzenetet látott olyan csoportbeszélgetésekben, amelyekben ő és Kirk is benne voltak. Mire azonban felfoghatta volna mi is történik, valaki már nyitotta is az iroda ajtaját és közölte a hírt: Charlie Kirköt lelőtték.

J. D. Vance ezután felhívta Kirk asszisztensét, aki éppen a kórházban volt, akkor azonban még mindenki reménykedett. Később azonban már abban a nehéz helyzetben találta magát, hogy az Ovális Iroda ajtaján kellett besétálnia, hogy közölje Donald Trump elnökkel Kirk halálának a hírét.

Vance szerint az elnök sztoikus alkat, azonban látszott rajta, hogy megrázta a hír. Az alelnök egyébként hálával adózott Kirknek, miután véleménye szerint nem jutott volna a Fehér Házba nélküle.

Vance egyértelművé tette, hogy a radikalizálódó baloldali politikát teszi felelőssé, egyúttal pedig gonosznak nevezte azokat az embereket, akik örömmel fogadták Kirk halálának hírét.

Vance szerint ebben a helyzetben is megmutatkozik Isten, hiszen számára hite adott erőt a tragédia feldolgozásban, egyúttal pedig abban is hisz, hogy akik „rossz úton járnak” és akiknek most gyűlölet van a szívében rájönnek, hogy ha egy ilyen hírt örömmel fogadnak, akkor valami súlyosan félrement az életükben.

Az alelnök egyébként személyesen is részt vett Kirk koporsójának hazaszállításában, amit rendkívül szomorú, azonban megtisztelő élménynek nevezett. Az alelnök egyúttal jelezte: küldetése és munkája miatt szeretne emlékezni Kirskre, nem pedig halála miatt.

Borítókép: J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)