Charlie Kirk: Szeretetből és szövetségből írtam Izraelnek

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista, a Turning Point USA alapítója halála előtt levélben fordult Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökhöz, amelyben figyelmeztette: Izrael súlyos vereséget szenved a „kommunikációs háborúban”.

Szabó István
Forrás: The Jerusalem Post2025. 10. 01. 4:50
A meggyilkolt Charlie Kirk halála előtt a fokozódó antiszemitizmus veszélyeire figyelmeztette Netanjahut Fotó: Joseph Prezioso Forrás: AFP
Charlie Kirk május 2-án keltezett írásában azt írta, hogy a közösségi médiában „rekordszintet ért el az Izraellel és a zsidósággal szembeni gyűlölet”, és sürgős beavatkozást javasolt, írja a The Jerusalem Post.

Charlie Kirk
Charlie Kirk izraeli zászlót tart a ciszjordániai Patriarchák barlangja előtt  (Fotó: X)

Az egyik legnagyobb öröm számomra keresztényként, hogy kiállhatok Izrael mellett és szövetséget köthetek a zsidókkal a judeo-keresztény civilizáció védelmében

– fogalmazott Kirk. Hangsúlyozta: szerinte Izrael nem magyarázza el kellőképpen álláspontját a nemzetközi közvéleménynek, és így „teret ad az antiszemita és Izrael-ellenes propagandának”.

Sürgős figyelmeztetés

Kirk levelében arra figyelmeztette Netanjahut, hogy az Izrael-ellenes közhangulat már az amerikai konzervatív körökben is erősödik, ami szerinte „hatalmas vészjelzés kellene legyen”. Úgy vélte, ez idővel a politikai és katonai támogatás csökkenéséhez vezethet Washington részéről.

Úgy gondolom, Izrael kommunikációs beavatkozásra szorul. Ha nem változtatnak, a közvélemény elvesztése a katonai és politikai támogatás gyengüléséhez fog vezetni

– írta.

A billboard showing an image of US President Donald Trump (L) embracing US prominent right-wing activist Charlie Kirk, who was hit by a single bullet while addressing a large crowd at Utah Valley University in the town of Orem on September 10, hangs on the side of a building in Tel Aviv, on September 13, 2025. Trump on September 12, announced that the suspect had been taken into custody over the killing of right-wing activist Charlie Kirk after a massive manhunt. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
Egy óriásplakát Tel-Avivban, 2025. szeptember 13-án, amelyen Donald Trump amerikai elnök átöleli Charlie Kirk aktivistát (Fotó: AFP/Jack Guez)

Charlie Kirk konkrét javaslatokkal élt

A konzervatív aktivista hétpontos tervet vázolt fel Izrael számára. Többek között javasolta egy gyors reagálású csapat felállítását az X-en, szakértők bevonását a hamis hírek cáfolására, egy „Israel Truth Network” létrehozását, valamint a kiszabadított túszok amerikai körútját, ahol saját történetükkel mutathatják be a Hamász terrorját.

Kirk szerint minden kommunikációnak világossá kell tennie: „nem Izrael követ el népirtást, hanem a Hamász, amely saját civiljeit használja élő pajzsként, és fegyvereket rejteget iskolákban, kórházakban.”

A fiatalok megszólítása érdekében még egy kampányt is javasolt „Haver, félreismered Izraelt!” címmel, amelyben izraeli zsidók, arabok, drúzok és más közösségek szólalnának meg.

Irán mint fő fenyegetés

Kirk emellett sürgette Netanjahut, hogy jobban magyarázza el a világnak, miért elengedhetetlen megállítani Iránt az atomfegyver kifejlesztésében. Elismerte ugyanakkor, hogy sok amerikai konzervatív fél attól, hogy országuk belesodródhat egy közel-keleti háborúba.

A levélből kiderül: Kirk mély aggodalommal figyelte, hogy a nyugati közvélemény elfordul Izraeltől.

A Szentföld rendkívül fontos számomra, és fájdalmas látni, hogy a támogatása gyengül

– írta.

Borítókép: A meggyilkolt Charlie Kirk halála előtt a fokozódó antiszemitizmus veszélyeire figyelmeztette Netanjahut (Fotó: AFP/Joseph Prezioso) 

