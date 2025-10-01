Charlie Kirk május 2-án keltezett írásában azt írta, hogy a közösségi médiában „rekordszintet ért el az Izraellel és a zsidósággal szembeni gyűlölet”, és sürgős beavatkozást javasolt, írja a The Jerusalem Post.
Charlie Kirk: Szeretetből és szövetségből írtam Izraelnek
Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista, a Turning Point USA alapítója halála előtt levélben fordult Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökhöz, amelyben figyelmeztette: Izrael súlyos vereséget szenved a „kommunikációs háborúban”.
Az egyik legnagyobb öröm számomra keresztényként, hogy kiállhatok Izrael mellett és szövetséget köthetek a zsidókkal a judeo-keresztény civilizáció védelmében
– fogalmazott Kirk. Hangsúlyozta: szerinte Izrael nem magyarázza el kellőképpen álláspontját a nemzetközi közvéleménynek, és így „teret ad az antiszemita és Izrael-ellenes propagandának”.
Sürgős figyelmeztetés
Kirk levelében arra figyelmeztette Netanjahut, hogy az Izrael-ellenes közhangulat már az amerikai konzervatív körökben is erősödik, ami szerinte „hatalmas vészjelzés kellene legyen”. Úgy vélte, ez idővel a politikai és katonai támogatás csökkenéséhez vezethet Washington részéről.
Úgy gondolom, Izrael kommunikációs beavatkozásra szorul. Ha nem változtatnak, a közvélemény elvesztése a katonai és politikai támogatás gyengüléséhez fog vezetni
– írta.
Charlie Kirk konkrét javaslatokkal élt
A konzervatív aktivista hétpontos tervet vázolt fel Izrael számára. Többek között javasolta egy gyors reagálású csapat felállítását az X-en, szakértők bevonását a hamis hírek cáfolására, egy „Israel Truth Network” létrehozását, valamint a kiszabadított túszok amerikai körútját, ahol saját történetükkel mutathatják be a Hamász terrorját.
Kirk szerint minden kommunikációnak világossá kell tennie: „nem Izrael követ el népirtást, hanem a Hamász, amely saját civiljeit használja élő pajzsként, és fegyvereket rejteget iskolákban, kórházakban.”
A fiatalok megszólítása érdekében még egy kampányt is javasolt „Haver, félreismered Izraelt!” címmel, amelyben izraeli zsidók, arabok, drúzok és más közösségek szólalnának meg.
Irán mint fő fenyegetés
Kirk emellett sürgette Netanjahut, hogy jobban magyarázza el a világnak, miért elengedhetetlen megállítani Iránt az atomfegyver kifejlesztésében. Elismerte ugyanakkor, hogy sok amerikai konzervatív fél attól, hogy országuk belesodródhat egy közel-keleti háborúba.
A levélből kiderül: Kirk mély aggodalommal figyelte, hogy a nyugati közvélemény elfordul Izraeltől.
A Szentföld rendkívül fontos számomra, és fájdalmas látni, hogy a támogatása gyengül
– írta.
Borítókép: A meggyilkolt Charlie Kirk halála előtt a fokozódó antiszemitizmus veszélyeire figyelmeztette Netanjahut (Fotó: AFP/Joseph Prezioso)
Ismét a háború lehet az egyik fő téma az informális EU-csúcson
Az európai közös védelem kérdése is szerepel a napirendi pontok között.
Szankció: amerikai–orosz összecsapás elszenvedője Magyarország szomszédja
A geopolitikai játszma levét issza a szuverén külpolitikát folytató balkáni ország.
Háborús pszichózis: Túlélőcsomagokkal, bunkerekkel rémisztgetik a lakosságot
Folyamatosak a háborút emlegető nyilatkozatok vezető európai politikusok részéről, az európai országok kormányai túlélőcsomagokkal, útmutatókkal és bunkerek felújításával szítják a feszültséget a lakosságban.
Szólásszabadság? Nem szabad imádkozni sem az abortuszklinikák körül
Egy 75 éves nagymamát tartóztattak le egy glasgow-i kórház közelében Skóciában, mert egy olyan táblát tartott a kezében, amelyen felajánlotta, hogy beszélget az abortuszt fontolgató nőkkel.
