Charlie Kirk: Szeretetből és szövetségből írtam Izraelnek

Charlie Kirk konkrét javaslatokkal élt

A konzervatív aktivista hétpontos tervet vázolt fel Izrael számára. Többek között javasolta egy gyors reagálású csapat felállítását az X-en, szakértők bevonását a hamis hírek cáfolására, egy „Israel Truth Network” létrehozását, valamint a kiszabadított túszok amerikai körútját, ahol saját történetükkel mutathatják be a Hamász terrorját.

Kirk szerint minden kommunikációnak világossá kell tennie: „nem Izrael követ el népirtást, hanem a Hamász, amely saját civiljeit használja élő pajzsként, és fegyvereket rejteget iskolákban, kórházakban.”

A fiatalok megszólítása érdekében még egy kampányt is javasolt „Haver, félreismered Izraelt!” címmel, amelyben izraeli zsidók, arabok, drúzok és más közösségek szólalnának meg.

Irán mint fő fenyegetés

Kirk emellett sürgette Netanjahut, hogy jobban magyarázza el a világnak, miért elengedhetetlen megállítani Iránt az atomfegyver kifejlesztésében. Elismerte ugyanakkor, hogy sok amerikai konzervatív fél attól, hogy országuk belesodródhat egy közel-keleti háborúba.