Egy magas rangú orosz ortodox püspök Charlie Kirket „mártírnak” nevezve , mondván, hogy halála inspirációt nyújthat az orosz misszionáriusoknak. Tyihon Sevkunov, aki közel áll Vlagyimir Putyinhoz méltatta a konzervatív aktivistát és kritizálta az orosz misszionáriusokat – írja a The Moscow Time.

A metropolita közel áll Vlagyimir Putyinhoz

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY / RIA NOVOSTI

Tyihon Sevkunov metropolita friss írásában Kirk meggyilkolását a véleményvezér „legnagyobb prédikációjának és küldetése csúcsának” nevezte. Egyúttal dicsérte Kirk keresztény hitét és konzervatív elveit.

Kirk mártírsága több millió szövetséges és barát szívében új, megsokszorozott életet lehelt ügyükbe és meggyőződésükbe

– írta Sevkunov, elismerve, hogy az amerikai viszonylag ismeretlen volt Oroszországban a hónap elején bekövetkezett halála előtt.

Kirket, Donald Trump amerikai elnök szövetségesét, aki megalapította a Turning Point USA konzervatív ifjúsági szervezetet, szeptember 10-én lőtték agyon, miközben egy utahi egyetemi kampuszon beszédet mondott.

Sevkunov Kirk „becsületességét és a fiatalok komolyan vételére való hajlandóságát” szembeállította azzal, amit egyes orosz misszionáriusok azon hajlamának nevezett, hogy „nyugati stílusú trükköket” utánozzanak a fiatalok megszólítása érdekében.

Nem titok, hogy még mindig nem szabadultunk meg attól a krónikus gyengeségtől, hogy a Nyugatot utánozzuk, amely szélsőségei az evangéliummal szöges ellentétben állnak

– írta.

„Néhány ortodox misszionárius, akiket kétségtelenül a legjobb szándék vezérel, miután nyugati modernista prédikátorokat látott, megpróbál mindenkinek a kedvében járni” – tette hozzá Sevkunov. „Alkalmazkodnak a fiatalok ízléséhez, küldetésüket durva viccekre és játékos »missziós trükkökre« cserélve.”