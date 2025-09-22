Oroszország kész egy évig a februárban esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén. Vlagyimir Putyin szerint ehhez azonban szükség van Egyesült Államokra is – írja a RIA.

Putyin szerint a Nyugat romboló politikát folytat

(Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL)

Vlagyimir Putyin a stratégiai stabilitással kapcsolatos helyzetet megvitatta a Biztonsági Tanács tagjaival. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy országa kész betartani a korlátozásokat.

Úgy vélem, hogy az orosz kezdeményezés megvalósítása jelentősen hozzájárulhat egy olyan légkör megteremtéséhez, amely kedvez az érdemi stratégiai párbeszédnek az Amerikai Egyesült Államokkal.

– fogalmazott az elnök.

Az elnök felhívta a Biztonsági Tanács figyelmét arra, hogy az orosz–amerikai fegyverzet-ellenőrzési rendszer jelenleg teljesen megsemmisült, és a globális stratégiai stabilitás folyamatosan romlik. Ez a Nyugat romboló tevékenységének köszönhető: a nukleáris hatalmak aláássák a párbeszéd alapjait azzal, hogy megpróbálnak fölényre szert tenni.

