Vlagyimir Putyin

Putyin bejelentése után Amerikának reagálni kell

Az orosz elnök egyeztetett a biztonsági tanács tagjaival. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország kész betartani a START–szerződésben foglaltakat, ehhez azonban az Egyesült Államokra is szükség van.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 14:53
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
 Oroszország kész egy évig a februárban esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén. Vlagyimir Putyin szerint ehhez azonban szükség van Egyesült Államokra is – írja a RIA

Putyin szerint a Nyugat romboló politikát folytat 
(Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL)

Vlagyimir Putyin a stratégiai stabilitással kapcsolatos helyzetet megvitatta a Biztonsági Tanács tagjaival. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy országa kész betartani a korlátozásokat. 

Úgy vélem, hogy az orosz kezdeményezés megvalósítása jelentősen hozzájárulhat egy olyan légkör megteremtéséhez, amely kedvez az érdemi stratégiai párbeszédnek az Amerikai Egyesült Államokkal.

– fogalmazott az elnök.

Az elnök felhívta a Biztonsági Tanács figyelmét arra, hogy az orosz–amerikai fegyverzet-ellenőrzési rendszer jelenleg teljesen megsemmisült, és a globális stratégiai stabilitás folyamatosan romlik. Ez a Nyugat romboló tevékenységének köszönhető: a nukleáris hatalmak aláássák a párbeszéd alapjait azzal, hogy megpróbálnak fölényre szert tenni.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

