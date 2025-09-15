Putyin teszteli a Nyugatot?

Putyin lépéseire a Nyugatnak keményebb választ kell adnia

Stradner szerint az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek túl kell lépniük a hangzatos nyilatkozatokon. A kutató szerint szükséges lenne:

az orosz hírszerzők kiutasítása, a hírszerzési információk nyilvánosságra hozatala, másodlagos szankciók bevezetése az orosz olajbevételek csökkentésére, valamint több fegyverszállítás Ukrajnának, hogy Kijev vissza tudjon vágni az agressziónak.

Az elemzés arra is figyelmeztet, hogy a Nyugatnak kiemelt figyelemmel kell követnie a közelgő moldovai parlamenti választásokat, mivel fennáll a veszélye annak, hogy Moszkva ott is beavatkozik. A cikk szerint a német közvéleményben is egyre nagyobb a nyugtalanság: a felmérések szerint a lakosság 62 százaléka reális veszélynek tartja, hogy Oroszország támadást indíthat valamely NATO-tagország ellen, például Lengyelország vagy Litvánia irányába.