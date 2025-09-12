Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Donald Tusk: Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik – közölte az esettel kapcsolatban a magyar miniszterelnök.

2025. 09. 12. 13:52
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: Lengyel Miniszterelnöki Hivatal Forrás: Anadolu/AFP
Tusk arra utalt, hogy Donald Trump csütörtöki washingtoni sajtóértekezletén a szerdai lengyelországi légsértésre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: „Ez hiba is lehetett. De ettől függetlenül semmivel sem vagyok megelégedve, ami ezzel a helyzettel összefügg.” Hozzáfűzte: mindazonáltal „reméli, hogy ennek vége lesz”.

Tusk
Donald Tusk lengyel miniszterelnök miután részt vett a lengyel elnök által összehívott Nemzetbiztonsági Tanács ülésén (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

„Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt” – írta pénteken a lengyel kormányfő.

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország drónjainak szeptember 10-én éjjel történt lengyel területre való behatolása „lehet, hogy tévedés volt”, és csalódottságát fejezte ki a helyzet miatt.

Előzőleg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en szintén úgy kommentálta az amerikai elnök szavait: „Nem, ez nem volt tévedés”.

Radoslaw Sikorski és felesége, Anne Applebaum amerikai újságíró pénteken Kijevbe látogattak, ahol Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta őket. Sikorski az X-en közzétette a kijevi lengyel nagykövetség előtt készített videófelvételt, amelyen kijelentette: azon az éjszakán, amikor „19 orosz drón repült be Lengyelország fölé, Ukrajna fölött 400 (drón) repült, és hozzá még 40 rakéta”. „Ezek nem tévedések voltak”– fűzte hozzá.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter pénteken az RMF FM kereskedelmi rádióban úgy ítélte meg: a többszöri légtérsértést „a Fort Trump (állandó lengyelországi amerikai bázis) létesítésére kellene kihasználni”, nem pedig arra, hogy „Trump elnököt támadják, amint ezt Sikorski külügyminiszter teszi”.

Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára a Radio Zet kereskedelmi rádióban pénteken kiemelte: az a legfontosabb, amit Donald Trump közvetlenül Karol Nawrocki elnöknek mondott a légtérsértésekről folytatott szerdai telefonbeszélgetés során. Elmondta: tanúja volt annak, hogy Trump telefonon kijelentette: „Ha valami behatol lengyel területre, az fenyegetést jelent, és teljesen érthető, hogy semlegesíteni kell”.

Az államtitkár azt is közölte: az elnöki hivatal rendelkezésére álló információk szerint szerdára virradóan az eddigi közlésektől eltérően nem 19, hanem 21 orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe. „Ezt még ellenőrizni kell, hiszen drónok korábban is berepültek Lengyelország területére, néhány, tizenvalahány másodpercre, majd visszafordultak”– tette hozzá Przydacz.

Szerdára virradóra hivatalos lengyel közlemények szerint az Ukrajna elleni orosz légitámadás közben Lengyelország légterébe berepült légi eszközök közül a felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek. Donald Tusk közölte: a drónok „jelentős része” Belarusszia felől repült be. A légtérsértések miatt pénteken összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj” néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét. 

Elmondta: a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. 

Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik – közölte a kormányfő, hozzátéve: ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent. 

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, „nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki” egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra területén.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP/Lengyel Miniszterelnöki Hivatal)

