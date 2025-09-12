Donald Tusk: Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás

„Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt” – írta pénteken a lengyel kormányfő.

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország drónjainak szeptember 10-én éjjel történt lengyel területre való behatolása „lehet, hogy tévedés volt”, és csalódottságát fejezte ki a helyzet miatt.

REPORTER: What's your reaction to Russia's drone incursion into Poland?



TRUMP: It could've been a mistake pic.twitter.com/lPNIHHnEjE — Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2025

Előzőleg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en szintén úgy kommentálta az amerikai elnök szavait: „Nem, ez nem volt tévedés”.

Nie, to nie była pomyłka. https://t.co/PpVmHwoBc8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2025

Radoslaw Sikorski és felesége, Anne Applebaum amerikai újságíró pénteken Kijevbe látogattak, ahol Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta őket. Sikorski az X-en közzétette a kijevi lengyel nagykövetség előtt készített videófelvételt, amelyen kijelentette: azon az éjszakán, amikor „19 orosz drón repült be Lengyelország fölé, Ukrajna fölött 400 (drón) repült, és hozzá még 40 rakéta”. „Ezek nem tévedések voltak”– fűzte hozzá.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter pénteken az RMF FM kereskedelmi rádióban úgy ítélte meg: a többszöri légtérsértést „a Fort Trump (állandó lengyelországi amerikai bázis) létesítésére kellene kihasználni”, nem pedig arra, hogy „Trump elnököt támadják, amint ezt Sikorski külügyminiszter teszi”.

Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára a Radio Zet kereskedelmi rádióban pénteken kiemelte: az a legfontosabb, amit Donald Trump közvetlenül Karol Nawrocki elnöknek mondott a légtérsértésekről folytatott szerdai telefonbeszélgetés során. Elmondta: tanúja volt annak, hogy Trump telefonon kijelentette: „Ha valami behatol lengyel területre, az fenyegetést jelent, és teljesen érthető, hogy semlegesíteni kell”.

Az államtitkár azt is közölte: az elnöki hivatal rendelkezésére álló információk szerint szerdára virradóan az eddigi közlésektől eltérően nem 19, hanem 21 orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe. „Ezt még ellenőrizni kell, hiszen drónok korábban is berepültek Lengyelország területére, néhány, tizenvalahány másodpercre, majd visszafordultak”– tette hozzá Przydacz.

Szerdára virradóra hivatalos lengyel közlemények szerint az Ukrajna elleni orosz légitámadás közben Lengyelország légterébe berepült légi eszközök közül a felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek. Donald Tusk közölte: a drónok „jelentős része” Belarusszia felől repült be. A légtérsértések miatt pénteken összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa.