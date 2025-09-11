Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Donald Trump
Lengyelország
drón
orosz-ukrán háború

Trump az orosz drónokról egyeztetett Lengyelországgal

Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Karol Nawrocki lengyel államfővel, miután feltételezett orosz drónok megsértették Lengyelország légterét az Ukrajna elleni támadások közben.

2025. 09. 11. 9:49
Donald Trump (AFP)
„Nemrég beszéltem Donald Trump amerikai elnökkel a tegnap éjszakai, orosz drónok által elkövetett többszöri légtérsértésről” – közölte Nawrocki. Hozzátette: „A beszélgetés része annak a konzultációs folyamatnak, amelyet szövetségeseinkkel folytatok. A mai tárgyalások ismét megerősítették a szövetségesek egységét.”

Donald Trump Nawrockival egyeztetett a lengyel drónincidens után (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A telefonhívás előtt Trump így fogalmazott: 

Mi ez az egész, hogy Oroszország drónokkal megsérti Lengyelország légterét?

Lengyelország szerda hajnalban jelentette be, hogy „tucatnyi” drónt lőttek le a légterükbe behatoló eszközök közül, emiatt a varsói repülőteret is le kellett zárni. Később a belügyminisztérium arról számolt be, hogy újabb két drónt találtak lengyel területen, így a számuk összesen 14-re emelkedett.

Donald Tusk miniszterelnök a második világháború óta a legsúlyosabb provokációnak nevezte az esetet, és figyelmeztetett: a történtek a régiót közelebb sodorják a nyílt fegyveres konfliktushoz. Elmondta, Lengyelország hivatalosan kezdeményezte a NATO 4. cikkelye szerinti sürgős konzultációt – írja a Politico.

Az európai vezetők és Mark Rutte NATO-főtitkár egyaránt elítélték Moszkva lépését. Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete kijelentette: Washington meg fogja védeni a NATO területének „minden egyes centiméterét”. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy nem Lengyelországot célozták, de nem cáfolták egyértelműen, hogy a drónok átlépték volna a határt.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint az orosz drónok „szándékosan Lengyelországot célozták meg”, egyúttal kifogásolta Moszkva „hazugságait és tagadásait”.

„A Kreml ismét kigúnyolja Trump elnök békefenntartó erőfeszítéseit” – mondta. „Lengyelország, az EU és a NATO nem hagyja magát megfélemlíteni, továbbra is kiállunk Ukrajna bátor népe mellett. Ideje, hogy az orosz vezetés belássa: az utolsó európai birodalom újjáépítésére tett kísérlet eleve kudarcra van ítélve” – tette hozzá.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

