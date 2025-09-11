„Nemrég beszéltem Donald Trump amerikai elnökkel a tegnap éjszakai, orosz drónok által elkövetett többszöri légtérsértésről” – közölte Nawrocki. Hozzátette: „A beszélgetés része annak a konzultációs folyamatnak, amelyet szövetségeseinkkel folytatok. A mai tárgyalások ismét megerősítették a szövetségesek egységét.”
Trump az orosz drónokról egyeztetett Lengyelországgal
Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Karol Nawrocki lengyel államfővel, miután feltételezett orosz drónok megsértették Lengyelország légterét az Ukrajna elleni támadások közben.
A telefonhívás előtt Trump így fogalmazott:
Mi ez az egész, hogy Oroszország drónokkal megsérti Lengyelország légterét?
Lengyelország szerda hajnalban jelentette be, hogy „tucatnyi” drónt lőttek le a légterükbe behatoló eszközök közül, emiatt a varsói repülőteret is le kellett zárni. Később a belügyminisztérium arról számolt be, hogy újabb két drónt találtak lengyel területen, így a számuk összesen 14-re emelkedett.
Donald Tusk miniszterelnök a második világháború óta a legsúlyosabb provokációnak nevezte az esetet, és figyelmeztetett: a történtek a régiót közelebb sodorják a nyílt fegyveres konfliktushoz. Elmondta, Lengyelország hivatalosan kezdeményezte a NATO 4. cikkelye szerinti sürgős konzultációt – írja a Politico.
Az európai vezetők és Mark Rutte NATO-főtitkár egyaránt elítélték Moszkva lépését. Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete kijelentette: Washington meg fogja védeni a NATO területének „minden egyes centiméterét”. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy nem Lengyelországot célozták, de nem cáfolták egyértelműen, hogy a drónok átlépték volna a határt.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint az orosz drónok „szándékosan Lengyelországot célozták meg”, egyúttal kifogásolta Moszkva „hazugságait és tagadásait”.
„A Kreml ismét kigúnyolja Trump elnök békefenntartó erőfeszítéseit” – mondta. „Lengyelország, az EU és a NATO nem hagyja magát megfélemlíteni, továbbra is kiállunk Ukrajna bátor népe mellett. Ideje, hogy az orosz vezetés belássa: az utolsó európai birodalom újjáépítésére tett kísérlet eleve kudarcra van ítélve” – tette hozzá.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
