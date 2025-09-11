Trump az orosz drónokról egyeztetett Lengyelországgal

A telefonhívás előtt Trump így fogalmazott:

Mi ez az egész, hogy Oroszország drónokkal megsérti Lengyelország légterét?

Lengyelország szerda hajnalban jelentette be, hogy „tucatnyi” drónt lőttek le a légterükbe behatoló eszközök közül, emiatt a varsói repülőteret is le kellett zárni. Később a belügyminisztérium arról számolt be, hogy újabb két drónt találtak lengyel területen, így a számuk összesen 14-re emelkedett.

Donald Tusk miniszterelnök a második világháború óta a legsúlyosabb provokációnak nevezte az esetet, és figyelmeztetett: a történtek a régiót közelebb sodorják a nyílt fegyveres konfliktushoz. Elmondta, Lengyelország hivatalosan kezdeményezte a NATO 4. cikkelye szerinti sürgős konzultációt – írja a Politico.