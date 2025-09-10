Szlovén kormányfő: teljes mértékben elfogadhatatlan Oroszország lengyel légtérbe való behatolása

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter egy külön nyilatkozatban szintén elfogadhatatlannak minősítette az incidenst. Szlovénia „szolidáris Lengyelországgal”, és „a szövetségesek területének megsértése elfogadhatatlan” – írta, hozzátéve, hogy „az egység és az Oroszországra gyakorolt nyomás az Ukrajna elleni háború leállítása érdekében most fontosabb, mint valaha”.

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter (Fotó: AFP)

Zoran Milanovic horvát államfő újságíróknak nyilatkozva azt mondta: „sötét és veszélyes idők járnak”.

Lengyelország a szövetségesünk. Nem szeretném túldramatizálni, de óvatosnak kell lenni

– hangsúlyozta.

Ez egy proxyháború az Egyesült Államok és Oroszország között, és ezt nekik kell befejezniük

– tette hozzá.

Borítókép: Robert Golob szlovén miniszterelnök (Fotó: Hans Lucas via AFP)