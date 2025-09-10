Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

A lengyel légtér megsértése után milliméterekre a harmadik világháború

Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy tájékoztatta a NATO főtitkárát a lengyel légtér megsértésével kapcsolatos helyzetről és az általuk megtett intézkedésekről. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a NATO-val az ügyben.

Kozma Zoltán
2025. 09. 10. 6:35
Bevetették a lengyel légierőt (Fotó: AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy jelentést kapott a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokától az ország légterébe behatolt és potenciálisan veszélyt jelentő drónok lelövéséről. A művelet folyamatban van – írta a varsói vezető.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a lengyel fegyveres erők szerint „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során. 

Krzysztof Komorski, a lublini régió kormányzója ma reggel rendkívüli ülést tartott a rendőrséggel. Az X-en közzétett bejegyzésében arra kérte a lakosokat, hogy kövessék az illetékes hatóságok útmutatásait.

Donald Tusk miniszterelnök eközben a legfrissebb jelentésében azt nyilatkozta , hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral.

Rendkívüli ülést tart a lengyel kormány

Lengyelország eközben rendkívüli kabinetülést hívott össze reggel 8 órára. 

Az ülés előtt Donald Tusk lengyel miniszterelnök konzultál a védelemért és biztonságért felelős kulcsfontosságú miniszterekkel

 – közölte a kormány. A hadsereg legfrissebb közleményében azt közölte, hogy a lengyel és szövetséges megfigyelő szolgálatok „körülbelül egy tucat” objektumot követtek nyomon, és elrendelték a kockázatot jelentőnek ítéltek lelövését. 

A közlemény „példátlannak” és „polgáraink életére valódi veszélyt jelentő agressziónak” nevezte az éjszaka folyamán történt jogsértéseket.

Négy repülőteret ideiglenesen lezártak, köztük a varsói Chopin repülőteret és a Rzeszów-Jasionka repülőteret, amely az Ukrajnába irányuló utas- és fegyverszállítások csomópontja.

