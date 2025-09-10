A lengyel légtér megsértése után milliméterekre a harmadik világháború

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy jelentést kapott a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokától az ország légterébe behatolt és potenciálisan veszélyt jelentő drónok lelövéséről. A művelet folyamatban van – írta a varsói vezető.
Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a lengyel fegyveres erők szerint „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során.
Krzysztof Komorski, a lublini régió kormányzója ma reggel rendkívüli ülést tartott a rendőrséggel. Az X-en közzétett bejegyzésében arra kérte a lakosokat, hogy kövessék az illetékes hatóságok útmutatásait.
Donald Tusk miniszterelnök eközben a legfrissebb jelentésében azt nyilatkozta , hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral.
Rendkívüli ülést tart a lengyel kormány
Lengyelország eközben rendkívüli kabinetülést hívott össze reggel 8 órára.