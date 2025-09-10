A lengyel légtér megsértése után milliméterekre a harmadik világháború

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy jelentést kapott a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokától az ország légterébe behatolt és potenciálisan veszélyt jelentő drónok lelövéséről. A művelet folyamatban van – írta a varsói vezető.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a lengyel fegyveres erők szerint „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során.

Trwa sztab kryzysowy w siedzibie KWP Lublin. Prosimy o stosowanie się do komunikatów służb. @PolskaPolicja @PolicjaLubelska pic.twitter.com/MaPMz8jefO — Krzysztof Komorski (@komorski4lbn) September 10, 2025

Krzysztof Komorski, a lublini régió kormányzója ma reggel rendkívüli ülést tartott a rendőrséggel. Az X-en közzétett bejegyzésében arra kérte a lakosokat, hogy kövessék az illetékes hatóságok útmutatásait.

Poland shoots down Russian suicide drones that invaded its airspace https://t.co/jWg6C2UHLB via @DailyMail — elske (@ElskeKevie25) September 10, 2025

Donald Tusk miniszterelnök eközben a legfrissebb jelentésében azt nyilatkozta , hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral.

ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨



👉 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.



⏰ Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego… pic.twitter.com/2WPddAjPRz — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 10, 2025

Rendkívüli ülést tart a lengyel kormány

Lengyelország eközben rendkívüli kabinetülést hívott össze reggel 8 órára.