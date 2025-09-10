Megszólalt Oroszország a lengyelországi támadásról

A katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 225 repülőgép típusú drónt. Novorosszijszknál semlegesítettek egy legénység nélküli rohamcsónakot. Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére, az egyik ukrán logisztikai csomópontja ellen, amely katonai szállítmányokat fogad Romániából, és ahol egyebek mellett légi és tengeri drónokat összeszerelő műhelyek működnek. Támadás érte egyebek között a 141-es számú volt büntetés-végrehajtási telepet is, amely jelenleg kiképzőtáborként és katonai raktárként üzemel.

Lebegyev szerint az egyik komppal a Duna román partjára mintegy félszáz halottaszsákot szállítottak át.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióban Novaja Tavolzsanka és Dolbino községben egy-egy nő, a megyeszékhelyen pedig egy férfi sebesült meg. Belgorodban károk keletkeztek az önkormányzat épületében, a városban részlegesen áttértek a távoktatásra. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Krímben őrizetbe vette az ukrán hírszerzés egy ügynökét, egy feodosziai lakost, aki a helyi orosz katonai objektumok és légvédelem koordinátáit továbbította Kijevnek.

A gyanúsított ellen hazaárulás címén indítottak büntetőeljárást. Az udmurtföldi Izsevszkben az FSZB egy hadiipari vállalat vezető munkatársa elleni terrortámadást akadályozott meg.

A szolgálat beszámolója szerint ugyanott egy másik ukrán ügynök házi készítésű robbanószerkezet felrobbantásával szándékozott a gyilkosságot végrehajtani.

Borítókép: Lengyel és orosz zászló, illusztráció (Fotó: Getty Images)