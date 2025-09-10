hadseregdróncélpont

Megszólalt Oroszország a lengyelországi támadásról

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. Oroszország védelmi minisztériuma kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 19:31
Lengyel-orosz zászló - illusztráció Fotó: Manuel Augusto Moreno Forrás: Moment RF
Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – írták a Moszkvában kiadott tájékoztatásban, melyet az MTI tett közzé.

Oroszország
Oroszország reagált a dróntámadásra. Tűzoltók biztosítják azt a területet, ahol feltehetően egy drón darabjai hullottak le, miután valószínűleg lelőtték Czosnowka közelében, Biala Podlaska mellett, Lengyelországban, 2025. szeptember 10-én Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia

A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer. 

 

Az orosz védelmi minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben. A minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyékben, valamint Vinnica és Lviv városban.

A közlemény szerint ezekben az üzemekben az ukrán hadsereg páncélos és repülőgép-technikáját gyártották és javították, valamit motorokat és ezek elektronikus alkatrészeit, továbbá pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése is folyt. 

Lviv déli és délnyugati külvárosában találat érte a Lvivi Páncélosgyár műhelyeit, ahol páncélos harcjárművek javítását és modernizálását végezték, valamint a LDARZ lvivi repülőgépgyár műhelyeit, ahol nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket gyártottak, és harci repülőgépek javítását végezték. Az orosz védelmi tárca szerint az összes célt eltalálták. A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1320 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Szolovjov LIVE médiacsatornán azt mondta, hogy Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) a magas épületek birtoklásáért folynak a harcok. 

 

A katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 225 repülőgép típusú drónt. Novorosszijszknál semlegesítettek egy legénység nélküli rohamcsónakot. Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére, az egyik ukrán logisztikai csomópontja ellen, amely katonai szállítmányokat fogad Romániából, és ahol egyebek mellett légi és tengeri drónokat összeszerelő műhelyek működnek. Támadás érte egyebek között a 141-es számú volt büntetés-végrehajtási telepet is, amely jelenleg kiképzőtáborként és katonai raktárként üzemel. 

Lebegyev szerint az egyik komppal a Duna román partjára mintegy félszáz halottaszsákot szállítottak át. 

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióban Novaja Tavolzsanka és Dolbino községben egy-egy nő, a megyeszékhelyen pedig egy férfi sebesült meg. Belgorodban károk keletkeztek az önkormányzat épületében, a városban részlegesen áttértek a távoktatásra. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Krímben őrizetbe vette az ukrán hírszerzés egy ügynökét, egy feodosziai lakost, aki a helyi orosz katonai objektumok és légvédelem koordinátáit továbbította Kijevnek. 

A gyanúsított ellen hazaárulás címén indítottak büntetőeljárást. Az udmurtföldi Izsevszkben az FSZB egy hadiipari vállalat vezető munkatársa elleni terrortámadást akadályozott meg. 

A szolgálat beszámolója szerint ugyanott egy másik ukrán ügynök házi készítésű robbanószerkezet felrobbantásával szándékozott a gyilkosságot végrehajtani.

Borítókép: Lengyel és orosz zászló, illusztráció (Fotó: Getty Images)

