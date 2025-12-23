Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Az ügyészség indítványára harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró azt a külföldön keresett férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a Fővárosi Főügyészség lapunknak küldött válaszából. A végzés nem végleges, mert a védelem fellebbezett.

Hollandiában kapták el

Pénteken írtuk meg, hogy hazahozták Hollandiából V. Ferencet, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. V. Ferenc neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe. Ebben az ügyben tavaly decemberben egy másik gyanúsítottat is kihallgattak már, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával.

Egy intézetis fiú indította el a lavinát

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.

A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott.

A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart.

Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Lakatos visszautasította ezeket az állításokat.

A Lakatos Márk-botrány kerítője lehet az egyik gyanúsított

Korábbi információink szerint a tavaly decemberben meggyanúsított férfi (O. P.) az a kerítő, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. O. P., illetve a nemrég Hollandiában lekapcsolt V. Ferenc egyelőre nem ezzel, hanem más sértettek miatt lettek meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.