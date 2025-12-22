Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar Péter hazudik és Lakatos Márkot mentegeti"

Dúró Dóra
2025. 12. 22. 14:43
Dúró Dóra Facebook: „A Tisza Párt egy hétvégi programján egy riporter rákérdezett, Magyar Péter miért nem áll ki Lakatos Márk homoszexuális stylist áldozatai mellett. A politikai szerencselovag válaszul felhevülten kiáltotta: „Nem Lakatos Márk, nem Lakatos Márk! Ő egy pert nyert a rágalmazók ellen.” Amikor a riporter erre közli, hogy a celeb 25 éve jó barátja Nagy Ervinnek, a Tisza üdvöskéjének, Magyar Péter felszólítja, hogy ne hazudozzon… A valóság ezzel szemben az, hogy rendőrségi határozat van arról, hogy Lakatos fajtalankodott egy 13 éves fiúval szemben, elkövetve a megrontás bűncselekményét – csak mindez jogilag már elévült. Lakatos semmiféle pert nem nyert. Magyar Péter hazudott egy pedofil-bűncselekmény ügyében. Értjük ezt? Hogy merészel Magyar Péter az áldozat becsületébe gázolni, tanúvallomását nyilvánosan rágalmazásnak nevezni? Miért tagadja a rendőrségi határozat tényét? Miért védi Lakatost és miért lesz ideges Nagy Ervin nevének említésekor? Hova tűnik a gyermekvédelmi ügyekben mutatott felháborodása, amikor erre terelődik a szó? Mi állhat a kettős mérce mögött? Talán a tiszás pedofil jó pedofil? Nagyon várom, hogy az összes liberálglobalista celeb azonnal megszólal, tüntet, elhatárolódik attól, hogy Magyar Péter menteget egy olyan embert, aki a rendőrségi határozat szerint is elkövette a megrontást egy 13 éves fiú sérelmére. És itt bújik ki a szög a zsákból: csak akkor zavarja Magyar Pétert a pedofília, ha azt rá lehet tolni a Fideszre? Zsolti bácsiznak orrba-szájba, de Márk bácsival nincs baj? Sőt az áldozat a rágalmazó? Ő a hibás?”

