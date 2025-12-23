Klaus von Dohnányi 1928-ban született Hamburgban, édesapja Hans von Dohnányi (1902–1945) jogász, akit a zsidómentésben és a Hitler elleni összeesküvésben való részvétele miatt 1945. április 8-án Sachsenhausenben kivégeztek. Édesanyja Christine Bonhoeffer, a nácik által szintén meggyilkolt evangélikus teológus, Dietrich Bonhoeffer testvére. Klaus von Dohnányi nagyapja, a pozsonyi születésű zeneszerző és zongoraművész Dohnányi Ernő (1877–1960), aki pályafutását Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal együtt kezdte, majd a II. világháborút követően egy hamis vád miatt végleg el kellett hagynia hazáját, Floridában telepedett le, ahol az ötvenes években többször is vendégül látta egyetemi tanulmányaikat folytató unokáit, Klaust és a később világhírű karmesterré váló Christophot (1929–2025).
Húszezer kötettel bővülhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtára
Klaus von Dohnányi, Hamburg korábbi polgármestere, Németország korábbi oktatási minisztere, külügyi és gazdasági államtitkára, valamint Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója, korábbi berlini magyar nagykövet szerződést írt alá december 9-én arról, hogy a 97 éves szociáldemokrata politikus, Willy Brandt kormányának utolsó élő tagja közel húszezer kötetes könyvtárát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek ajándékozza. Az egyetem a gyűjteményt a Ludovika Főépületében kialakítandó Dohnányi-társalgóban helyezi el, az adományozó halálát követően.
A könyvtár legfőbb tematikus súlypontjai a XX. századi történelem, elsősorban a német nemzetiszocialista államhatalommal szembeni ellenállás és a szociáldemokrácia története, valamint az 1945-öt követő időszak nemzetközi kapcsolatai. Mindezt kiegészítik a Dohnányi család történetére vonatkozó kötetek és számos művészeti album. Klaus von Dohnányi Nemzeti érdekek című kötete 2023-ban jelent meg magyarul, napjaink világpolitikai helyzetéről szóló elemzései folyamatosan jelennek meg újságokban, folyóiratokban.
További Külföld híreink
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépületében kialakítandó Dohnányi-társalgó – a könyvek szakszerű elhelyezésén túl – emléket kíván állítani a Dohnányi család magyar és európai kultúr- és politikatörténeti jelentőségének, és lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a második világháborút követő évtizedek nemzetközi kapcsolatainak egyik koronatanúja, Klaus von Dohnányi által gyűjtött, olvasott kötetek, a fiatal generáció és a tudományos kutatás számára is hozzáférhetővé váljanak – írja az NKE sajtóközleménye.
Borítókép: Willy Brandt kormányának utolsó élő tagja közel húszezer kötetes könyvtárát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek ajándékozza (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij kihúzza a gyufát, Putyin válasza borzasztó lesz
Oroszországban lángok csaptak fel.
Kína olyasmit tudhat, amit a világ még nem
A nagyhatalom gyorsítja a nukleáris fegyverkezését.
Molotov-koktélok és tűz karácsony előtt, durva tüntetések rázzák meg az országot
Érezhető a feszültség a levegőben.
Putyin nem kegyelmez: Odessza bármikor megroppanhat
Fokozódnak az orosz csapások.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij kihúzza a gyufát, Putyin válasza borzasztó lesz
Oroszországban lángok csaptak fel.
Kína olyasmit tudhat, amit a világ még nem
A nagyhatalom gyorsítja a nukleáris fegyverkezését.
Molotov-koktélok és tűz karácsony előtt, durva tüntetések rázzák meg az országot
Érezhető a feszültség a levegőben.
Putyin nem kegyelmez: Odessza bármikor megroppanhat
Fokozódnak az orosz csapások.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!