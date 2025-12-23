Húszezer kötettel bővülhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtára

Klaus von Dohnányi 1928-ban született Hamburgban, édesapja Hans von Dohnányi (1902–1945) jogász, akit a zsidómentésben és a Hitler elleni összeesküvésben való részvétele miatt 1945. április 8-án Sachsenhausenben kivégeztek. Édesanyja Christine Bonhoeffer, a nácik által szintén meggyilkolt evangélikus teológus, Dietrich Bonhoeffer testvére. Klaus von Dohnányi nagyapja, a pozsonyi születésű zeneszerző és zongoraművész Dohnányi Ernő (1877–1960), aki pályafutását Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal együtt kezdte, majd a II. világháborút követően egy hamis vád miatt végleg el kellett hagynia hazáját, Floridában telepedett le, ahol az ötvenes években többször is vendégül látta egyetemi tanulmányaikat folytató unokáit, Klaust és a később világhírű karmesterré váló Christophot (1929–2025).

Klaus von Dohnányi, valamint Prőhle Gergely szerződést írt alá egy húszezer kötetes könyvtár elajándékozásáról. Fotó: DPA